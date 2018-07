Tilman Trebs

Oberhavel (MOZ) Nur 95 Prozent der Kosten des Hospizes Oberhavel werden von den Krankenkassen übernommen. Was bleibt, ist eine Deckungslücke von „vielen, vielen tausend Euro im Jahr“, wie Hospiz-Leiterin-Bernadette Collatz sagt.

Die Einrichtung ist auf Spenden angewiesen. Deshalb freute sich die Pflegedienstleiterin am Dienstag, als der Seniorenbeirat von Birkenwerder eine Spende von 355 Euro überreichte. Was Bernadette Collatz nicht weniger freute, waren die lobenden Worte der Delegation für die Arbeit der 20 Mitarbeiter im Hospiz.

Monika Frese vom Seniorenbeirat erzählte, dass schon Angehörige von ihr im Hospiz betreut wurden. „Sie haben sich sehr gut aufgehoben gefühlt. Wenn es mich mal treffen sollte, möchte ich hierher. Besser als hier kann man zu Hause nicht betreut werden.“ Die Mitarbeiter würden sich viel Zeit für ihre Patienten, die im Hospiz Gäste genannt werden, nehmen. Und es werde viel Rücksicht auf die Bedürfnisse genommen. „Es ist schön, das zu hören“, sagte Bernadette Collatz. Viele Menschen hätten Berührungsängste, sich mit dem Thema „Hospiz“ zu befassen. Dabei sei es sinnvoll, sich auch in gesunden Zeiten mit dem Angebot zu beschäftigen. Im Hospiz werden Menschen betreut, die unheilbar krank und aus­therapiert sind. Ihnen sollen ihre letzten Tage in der Einrichtung so angenehm wie möglich gestaltet werden. „Es gibt keinen Druck“, sagte Collatz. Die Gäste werden nicht zu Behandlungen gedrängt, die sie nicht wünschen. Sie können auch solange schlafen, wie sie möchten, und essen, was sie wollen. Jeder Wunsch, werde nach Möglichkeit erfüllt.

„Hätte ich gewusst, wie gut man hier betreut wird, hätte ich meinen Mann nicht mehr nach Hause geholt“, berichtete Petra Seeger vom Seniorenbeirat. Ihren todkranken Mann habe sie zu Hause betreut. Gestorben sei er dann doch im Krankenhaus. In der Klinik habe sich jeder Mühe gegeben, doch die Bedingungen seien nicht so, wie das Hospiz sie biete. Auch für die Angehörigen stelle die Einrichtung eine große Hilfe dar. „Bei uns kann sich die Familie ganz allein auf die Begleitung der Gäste konzentrieren, die Arbeit machen wir“, erklärte Hospiz-Leiterin Collatz. Angehörige könnten auch im Hospiz übernachten, wenn sie ihre todkranken Familienmitglieder nicht allein lassen wollen.

Das Geld hatte der Seniorenbeirat unter anderem beim Birkenfest und beim Chortreffen in Birkenwerder gesammelt. „Wir haben die Spenden in der Hoffnung eingesammelt, dass hier niemand her muss. Aber jeder sollte sich die Einrichtung einmal ansehen“, sagte der Seniorenbeiratsvorsitzende Dietmar von Prondzinsky.

Das Hospiz bietet Zimmer für zwölf Gäste. Jedes hat eine Terrasse und einen Zugang zum großen Garten.

„Die Nachfrage ist groß, es gibt Wartezeiten“, sagt Bernadette Collatz, die Betroffenen und deren Angehörigen empfiehlt, sich bei entsprechenden Diagnosen frühzeitig zu informieren und anzumelden, auch wenn der Platz am Ende doch nicht beansprucht werde.

Das Hospiz Oberhavel in Oranienburg stellt sich am 15. September bei einem Tag der offenen Tür vor.