Fünf Tage läuft fast durchgängig die Musik

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) So langsam wird es ernst. Immer mehr Festivalbesucher trudeln auf dem Campingplatz ein und heute wird mit der Ankerparty die erste Musik auf dem achten Helene Beach Festival aufgelegt. Den Anfang macht Matthias Leisegang von 20 bis 21.30 Uhr. Direkt im Anschluss und ohne Verschnaufpause kann zur Musik von College Boy Solo weitergetanzt werden. Bis 23 Uhr legt er auf, dann geht es bis 1 Uhr mit Empra weiter. Von 1 bis 3 Uhr in der Nacht auf Donnerstag legen 2 Elements auf. Die ganze Party findet auf der Strandterrasse statt. Das offizielle Big Festival Opening ist am Donnerstag um 17 Uhr. Dann öffnet das Festivalgelände und Younotus stehen auf der Kamea Stage, einer der Bühnen direkt am Strand. Auch auf der Tent Stage, dem DJ-Truck und der Strandterasse wird Musik gemacht. Auf der Hauptbühne geht es am Freitag um 18 Uhr mit den Schwitzenden Fischen los, um 19 Uhr werden auch die Electronic Mainstage, die Laguna Beach Bühne und der Theatergarten für Livemusik eröffnet. Nach den Schwitzenden Fischen spielen auf der Main Stage die Jägermeister Blaskapelle, Wincent Weiss, MIA, Trailerpark, SDP und Westbam. Am Sonnabend geht es auf der Hauptbühne mit Kesh, Chefboss, der 187 Strassenbande, Tim Bendzko, Savas & Sido und Paul Kalkbrenner weiter. Ab 18 Uhr am Sonntag bis 6 Uhr Montagmorgen ist im Theatergarten Afterhour.(sam)