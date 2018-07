Wohnheimzimmer mit Panoramablick und eigener Küche

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt (Oder) Mit umfassenden Abrissarbeiten hat im Studentenwohnheim an der Logenstraße die Sanierung begonnen. In 16 Monaten sollen hier 173 Einzelapartments modernisiert werden, sie bekommen jeweils eine eigene Küchenzeile. Größte Aufgabe ist die Erneuerung der Haustechnik.

Bettenhaus der Bezirksparteischule, Hotel, Studentenwohnheim. Das Hochhaus auf dem Campus der Viadrina hat eine bewegte Geschichte. Und die ist auch in dem Gebäude abzulesen. Die goldfarben glänzenden Zimmernummern an den Türen verbreiten Hotel-Charme genauso wie die braunen Einbaumöbel und der Teppichboden. Doch damit ist nun Schluss. Gerade sind Bauarbeiter dabei, Möbel und Teppiche rauszureißen. In den Badnischen werden mehrere Schichten Fliesenspiegel abgeschlagen, um an die veraltete Haustechnik dahinter zu gelangen. Auch in den Fluren hängen zwischen den Deckenplatten die Kabel heraus – es ist nicht zu übersehen: Hier gibt es noch viel Arbeit.

Für 4,4 Millionen Euro wird das 173 Einzelapartments zählende Wohnheim des Studentenwerks saniert. Zum ersten Mal unterstützt das Land ein derartiges Sanierungsprojekt mit 3,9 Millionen Euro. „Wir haben seit 2015 um die Finanzierung gekämpft“, verdeutlicht Gundo Walter die Langfristigkeit des Vorhabens. Er leitet den Bereich Wohnen des Studentenwerks. Die Dringlichkeit, vor allem die technischen Einrichtungen anzufassen, habe man vor Jahren erkannt. „Die Bäder sahen noch sehr gut aus, aber hinter dem schönen Schein hatten wir schon x Rohbrüche“, gibt Walter ein Beispiel.

Darüber hinaus waren die Gemeinschaftsküchen – zwei gab es auf jeder Etage – nicht mehr zeitgemäß. Die meisten Bewohner hatten sich improvisierte Küchenzeilen im Zimmer eingerichtet. Nun werden im Rahmen der Sanierung Herd, Spülbecken, Kühlschrank und Arbeitsfläche in jede Wohneinheit eingebaut. Die Miete wird sich geringfügig erhöhen, etwa 250 Euro werden Studierende dann für ihr Zimmer direkt auf dem Campus bezahlen müssen. „Es wird das beliebteste Wohnheim bleiben“, ist sich Gundo Walter sicher.

Dafür sprechen weitere Neuerungen, die nun umgesetzt werden sollen. So wird der Hausmeister sein Büro im Eingangsbereich bekommen und damit eine Art Empfang entstehen. Auch der Waschmaschinenraum zieht vom Keller in die erste Etage. Zudem wird im untersten Geschoss ein rollstuhlgerechtes Apartment entstehen. Ein neuer Rettungsweg ist ebenfalls von Nöten, da einer der bisherigen Ausgänge in die ehemalige kleine Mensa mündete. Dieser Verbinder zwischen Audimax und Wohnheim gehört der Universität, es wird künftig keinen Übergang mehr geben. Ganz am Ende der Baumaßnahme steht der Einbau neuer Fahrstühle. Die jetzigen stammen noch aus dem Baujahr 1977. 1991/92 hatte man das Bettenhaus der Parteischule zum Hotel umfunktioniert und entsprechend saniert. 1999 zogen schließlich – ohne größere Umbau- oder Umgestaltungsarbeiten – die ersten Studierenden ein.

Für die Studierenden, die wegen der Sanierung ausziehen mussten, habe man Unterkünfte in den anderen Häusern des Studentenwerks gefunden, so Walter. Einige hätten sich auch für private Unterkünfte entschieden. Geplant ist, dass die Arbeiten in dem Hochhaus bis zum Wintersemester 2019/2020 abgeschlossen sein werden. Damit fehlen zwei Semester lang 173 Wohnplätze von insgesamt rund 1320 Plätzen. Im Schnitt sind die Wohnheim-Zimmer zu rund 90 Prozent ausgelastet. Eine angespannte Lage sieht Gundo Walter dennoch nicht auf seine Abteilung im Studentenwerk zukommen.