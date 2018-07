Großbaustelle Campus gestartet

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Die Bauarbeiten für die größte Investition der Stadt, den Schulcampus Am Wäldchen, sind angelaufen. Die Eberswalder BRB Rohrleitungsbau GmbH verlegt Entsorgungsleitungen um.

Vier Mann, zwei Bagger, zwei Radlader. Das klingt nicht nach großem Einsatz, aber es reicht, um das künftige Baufeld hinter der Grundschule Am Wäldchen gründlich umzupflügen. Die Motoren dröhnen, die wendigen Maschinen kurven auf ihren breiten Rädern durch den pulvrigen Sand, Staub liegt in der Luft. Und Hitze. Ihre Schaufeln graben kubikmeterweise Erdboden aus und kippen ihn ab. In der vergangenen Woche waren es zunächst die wummernden Geräusche von Presslufthämmern, die die Anwohner darauf stießen, dass es nun endlich losgeht mit der größten Investition der Stadt, dem Schulcampus Am Wäldchen: Die Eberswalder Firma BRB Rohrleitungsbau ist bei den vorbereitenden Tiefbaumaßnahmen für den Neubau eines Hortgebäudes für die Grundschule.

Vorarbeiter Norbert Gehrke beugt sich aus dem Fahrerhaus eines eher kleinen Baggers: „Ich ziehe hier den Graben für die neue Abwasserleitung. Dort hinten heben Matthias Köhler, Peter Seifert und Thoralf Lumpe Gräben und die Grube aus, in der die Rigole und Versickerungsrohre für die Regenentwässerung kommen.“

Zunächst mussten alle Leitungen, die in den Plänen verzeichnet sind, und vor allem jene Leitungen, die nicht verzeichnet, aber dennoch in Betrieb sind, gefunden und umverlegt werden. Die Erfahrungen zeigen, dass Überraschungen dabei nicht ausgeschlossen sind. Immerhin erscheint es unwahrscheinlich, dass dabei größere Mengen an Weltkriegsmunition oder längst vergessene Abfalldeponien zutage treten wie beim Parkplatzbau im Bahnhofsumfeld Strausberg-Stadt. Dort, wo hinter der Schule an einem großen betonierten Parkplatz zu DDR-Zeiten die Rundfunkwerkstatt des Dienstleistungskombinates und später die Behindertenwerkstatt war, kommt die unterirdische Rigole für die Regenentwässerung des neuen Hortgebäudes hin.

„Eigentlich sollte zeitgleich der Hochbau starten, sobald die Vorbereitungen abgeschlossen sind“, sagt die Fachbereichsleiterin Technische Dienste, Birgit Bärmann. Aber ausgerechnet für ihre größte Investition fehlen der Stadt die Firmen: Die erste Ausschreibungen hatte diesmal nicht etwa zu hohe Angebotspreise ergeben, sondern einfach gar keine dienstbereite Firma erbracht. Nun wird im August erneut ausgeschrieben, nun mit Baubeginn 2019. Birgit Bärmann hofft, dass einige leistungsfähige Firmen noch Platz in ihren Auftragsbüchern haben.

Schließlich sind es keine Allerweltsfirmen, die auf dieser Baustelle zum Einsatz kommen sollen. Norbert Gehrke zum Beispiel hat den Verlauf seines Grabens mit einem Lasergerät millimetergenau eingemessen und mit pinkfarbenen Pflöcken abgesteckt. Per Hand verlegt er die zwei Meter langen Kunststoffrohre mit 200 Millimeter Durchmesser. Sie sind dickwandiger und belastbarer als die sonst verwendeten orangefarbenen: „Die Leitung soll ja ein paar Jahrzehnte halten“, sagt Gehrke schmunzelnd. Er wird als nächstes die Regenwasserleitung verlegen, während seine Kollegen auf der anderen Seite die Regenentwässerung für das Schulgebäude bauen.

Auch wenn die Sonne hoch am Himmel steht, die Motoren werden nicht abgestellt. „Ich mache das seit 30 Jahren – und zwar bei jedem Wetter“, sagt Norbert Gehrke.