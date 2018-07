Kampf um jeden einzelnen Baum

Jürgen Liebezeit

Mühlenbeck (MOZ) Mehr als die Hälfte der Straßenbäume, die im Zuge des geplanten Ausbaus der Mühlenbecker Ortsdurchfahrt gefällt werden sollen, könnten stehen bleiben. Das ist das Ergebnis einer Recherche der Bürgerinitiative „Baumschutz kommunal“.

Betroffen wäre auch eine stattliche Stieleiche, die so mächtig ist, dass die BI-Mitglieder Dr. Alwin Schuster (rechts) und Horst Meyer sie nicht umarmen können. Sie fordern eine geringfügige Änderung von Planungsdetails und ein behutsames Vorgehen in der Bauphase, um viele der 86 Bäume zu retten. Denn verhindern will die BI den seit Jahren geforderten Ausbau der Straße nicht.

