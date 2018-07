Stützen aus Stahl für neue Halle

Montage in sieben Metern Höhe: Richard Ranzow und Olaf Siede bauen zwischen den Stützen Druckrohre ein. © Foto: Annemarie Diehr

Schwitzen mit Stahl: Norbert Krüger und Peter Egner (v.l.) von der Firma Fred Kunze Stahl- und Montagebau errichten in der Lise-Meitner-Straße eine 6000 Quadratmeter große Produktionshalle für die süddeutsche Firma allsafe. Ab 2019 sollen dort unter anderem Sicherungsgurte hergestellt werden. © Foto: Annemarie Diehr

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Meterlange Stahlstützen wachsen im Gewerbegebiet an der Lise-Meitner-Straße empor. Dort nimmt – mit einigen Monaten Verzögerung – die Produktionshalle der Firma allsafe Gestalt an. Erst im nächsten Jahr wird die Fertigung von Gurten zur Ladungssicherung anlaufen.

Ein Krahn befördert das Stahlrohr in sieben Meter Höhe, balanciert dort über den Köpfen von Richard Ranzow und Olaf Siede, bis die Stahlbauer es zu fassen kriegen und zwischen zwei senkrecht stehenden Stützen ausrichten. „Das sorgt für die nötige Stabilität“, erklärt Fred Kunze, Chef der gleichnamigen Stahl- und Montagebaufirma aus Schwerin.

In der vergangenen Woche haben ihre Mitarbeitern begonnen, die Stahlhülle der 6000 Quadratmeter großen Leichtbauhalle an der Lise-Meitner-Straße zu errichten. „Eine Hallenhälfte wird komplett verblendet, bevor die zweite Hälfte gebaut wird“, sagt Kunze. So könne im ersten Hallen-Teil schon mit den Bodenarbeiten begonnen werden.

Im September, sagt Planer Frank Seidel, könne dann Richtfest gefeiert werden. Fertiggestellt werde die Halle Ende des Jahres. Ursprünglich wollte das badische Unternehmen allsafe mit der Produktion von Gurten, Netzen, Klemmbalken und Schienen für die Sicherung von Personen und Ladegut schon im Oktober beginnen. Dann machte das Wetter am Jahresanfang der Planung einen Strich durch die Rechnung: „Es gab Frost, sodass mit den Erdarbeiten nicht begonnen werden konnte“, sagt Sprecherin Barbara Keinath.

Voraussichtlich ab 2019 werden dann die 40 für den neuen Produktionsstandort eingestellten Mitarbeiter von Engen am Bodensee, wo sie eingearbeitet werden, nach Fürstenwalde umziehen. Die Mehrzahl von ihnen ist hier heimisch und wurde bei Besuchen von Unternehmensvertretern in der Domstadt geworben. Fünf weitere Mitarbeiter, sagt Barbara Keinath, würden noch gesucht.

Bevor die Fertigung in Fürstenwalde beginnen kann, wird die Halle nicht nur von Unternehmen und Planern hinsichtlich Bauausführung und Brandschutz begutachtet. Auch die größten Kunden, die von dort aus beliefert werden – etwa die Autobauer Daimler und VW –, erklärt die Sprecherin, müssen das Werk abnehmen.

100 Meter lang und 60 Meter breit wird die Halle werden, die neben mehreren Produktionsstrecken und einem Büro auch zwei Brückenkräne beherbergen wird. „Damit“, erklärt Planer Frank Seidel, „können Rohre und andere Lasten zwischen verschiedenen Produktionsstrecken transportiert werden.“ Die Schienen, auf denen sie in sieben Meter Höhe durch die Halle schweben, setzen Stahlbauer Fred Kunze und seine Männer ein. Bis es soweit ist, müssen mit Hilfe eines Krans zunächst die fünf Tonnen schweren Dachbinder auf die Hallenstützen gesetzt werden. Zwar erhitzen sich die dicken Stahlbalken bei den warmen Temperaturen weniger stark als die dünneren Wandbleche für die Hallenverkleidung. Trotzdem: „Handschuhe sind bei jedem Griff Pflicht“, sagt Kunze.