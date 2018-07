Liebehenschel will erneut antreten

Hans Still

Basdorf Der CDU-Landtagsabgeordnete Uwe Liebehenschel wirft als erster Bewerber um die politische Verantwortung im nächsten Landtag seinen Hut in den Ring. Liebehenschel will im September 2019 wieder zur Wahl antreten und hofft, diesmal das Direktmandat zu erringen.

Der Zeitpunkt für sein öffentliches Bekenntnis erscheint etwas früh, aber das hat möglicherweise CDU-interne Gründe. Liebehenschel ist der erste Barnimer Landtagsabgeordnete, der sich zur Kandidatur im kommenden Jahr bekennt. Ob es denn so kommt, wird sich allerdings erst im September bei einem CDU-Wahlparteitag entscheiden. Dort stimmen die Abgeordneten darüber ab, wer das Vertrauen der Partei bekommt und als Direktkandidat in die Wahlschlacht ziehen soll. Liebehenschel war im Mai 2015 als Listenkandidat nachgerückt, nachdem zuvor sein Parteifreund Ludwig Burkardt überraschend verstorben war. Angesichts möglicher Mitbewerber gibt er sich offiziell entspannt. „Bis jetzt ist mir kein Gegenkandidat bekannt. Aber wenn es so kommen sollte, dann sehe ich das sportlich“, sagt er.

Natürlich möchte er gern weiter im Landtag mitarbeiten, auch „um Begonnenes fortzusetzen“, wie er sagt. Schließlich räumt Liebehenschel freimütig ein, innerhalb der zurückliegenden drei Jahre noch nicht so viele Erfolge erzielt zu haben. „Wer neu in den Landtag kommt, der muss das Geschäft erst einmal kennenlernen. Dazu zählen die Kontakte, gerade zu den Abteilungsleitern in den Ministerien.“

Inhaltlich habe Liebehenschel sich in die Diskussion um den Zehn-Minuten-Takt von Bernau nach Berlin, um das Ringen für eine Ahrensfelder Ortsumgehung und um die Eberswalder B 167-Nordtangente eingebracht. Die Wasserinitiative Nord sei ihm wichtig gewesen, und aktuell gehört die Sanierung des Werbellinkanals zu den brennenden Thema. Liebehenschel arbeitet gemeinsam mit der Bürgerinitiative aus Marienwerder an der Aufklärung von Fehlern der Vergangenheit - bekennt aber gleichzeitig, dass es zur jetzt begonnenen Kanalsanierung offenkundig keine Alternativen gibt. „Augen zu und durch. Hoffentlich hat das austretende Wasser tatsächlich mit dem fehlerhaften Bau des Kanals zu tun. Und wichtig wäre auch, bis zum Februar 2019 fertig zu werden, denn ansonsten droht die Rückzahlung der Fördermittel.“

Liebehenschels Mitarbeit in der Enquetekommission für die ländlichen Räume eröffnete ihm die Probleme des flachen Landes. Der vorhergesagte Einwohnerschwund habe sich erstens nicht in diesem Umfang bestätigt, und zweitens „leben Totgesagte länger“, formuliert Liebehenschel. Nach seiner Erfahrung sind es oft einzelne Akteure in den Dörfern, die mit ihrem Engagement für eine Trendwende sorgen können. So nennt er ein Beispiel aus dem Oderbruch. Dort würden die politisch Verantwortlichen ihrer Feuerwehr und allen mit Kindern zusammenhängenden Themen Priorität einräumen. „Das Ergebnis: Das Ansehen der Feuerwehr steigt beträchtlich. Weil die Kitas und Schulen in Ordnung sind, erlebt die Region kräftig Zuzug.“

Gleichwohl bleibt festzustellen: Liebenhenschel war in der Region deutlich weniger präsent als beispielsweise Britta Müller von der SPD, die 2014 im Wahlkreis Barnim I das Direktmandat gewonnen hatte. 24 Prozent betrug damals sein Zuspruch, der Linken-Kandidat Michael Luthardt holte 24,7 Prozent, Britta Müller fuhr 27,3 Prozent ein. Zumal Liebehenschel weiterhin Verantwortung für die gleichnamige Metallbaufirma in seinem Heimatort trägt und ein Spagat absolviert, der sich auch kritisch betrachten ließe. Im Unternehmen fungiert er als Geschäftsführer und Gesellschafter. Sein Morgen beginnt nach eigener Darstellung von sechs bis neun Uhr in der Werkstatt. „Das ist eine zusätzliche Belastung, die an den Kräften zerrt. Aber gesundheitlich halte ich das aus“, stellt der 47-jährige Basdorfer fest. Damit nicht genug: Liebehenschel steht der Gemeindevertretung und dem Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverband (NWA) vor.