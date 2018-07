Wenn das Floss im Halteverbot steht

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Auf dem Wasser ist es wie auf der Straße – nur ein wenig langsamer. Susann Kuno und Hans Kirschke von der Wasserschutzpolizei sind täglich in den Gewässern rund um Erkner auf Streife. Ihre Einsätze reichen von Kontrolle der Papiere bis zu Ermittlungen bei Drogenmissbrauch oder der Bergung von Wasserleichen.

„Schönen guten Tag, Kuno von der Wasserschutzpolizei. Einmal die Ausweise bitte.“ Ohne den Zusatz „Wasserschutz-“ hätte Susann Kuno auch eine Verkehrskontrolle auf einer geteerten Straße vornehmen können. Doch die Beamtin gehört zur Wasserschutzpolizei Erkner. Und die Kontrolle von Sportmotorbootscheinen, dem Kennzeichenausweis und dem Zeugnis zum Binnenfunken gehört zu ihren täglichen Aufgaben auf Streife.

„Endlich will das Zeugnis mal einer sehen“ – der Bootsbesitzer wirkt geradezu erleichtert. „Das erleben wir selten“, sagt Susann Kuno schmunzelnd. Über 800 Sportboote hat die 40-Jährige zusammen mit ihren Kollegen bereits in diesem Jahr im Bereich Erkner, Bad Saarow und Fürstenwalde kontrolliert. Der Arbeitstag von Susann Kuno und ihrem Kollegen Hans Kirschke beginnt morgens im Polizeirevier Erkner, in der Hessenwinkler Straße. Nach einer kurzen Tagesplanung gehen beide zum Kai am Dämeritzsee. Der 63-Jährige putzt nochmal die Fenster, reinigt das in die Jahre gekommene Polizeiboot „WSP-20“ – als „Spinnenfänger“, wie er lachend sagt. Dann heißt es: Leinen los! Aber langsam.

Mit durchschnittlich zehn Stundenkilometern legt das Duo zirka 90 Wasserkilometer am Tag zurück – auf- und absteigende Lagen mit einberechnet. Tempokontrolle gehört zu den Schwerpunkten der Arbeit.Viele Bootsbesitzer wissen, wann und wo das Polizeiboot entlangfährt.

Falsch parken, besser gesagt: anlegen ist auch eine Ordnungswidrigkeit. Zum Beispiel in der Fahrwasserenge auf dem Flakenfließ, zwischen Dämeritz- und Flakensee. Ein scheinbar leeres Floß ist am Ufer vertäut. Das ist aber keine genehmigte Anlegestelle. „Diese Dinger gibt es jetzt wie Sand am Meer“, kommentiert Kirschke das Freizeitvergnügen zum Mieten. Als sich das Boot nähert, taucht doch ein Mann im Innenraum auf. „Die anderen sind kurz einkaufen. Wir sind sofort weg“, beteuert er. Wie auf Kommando schlängeln sich zwei Frauen und drei Männer durchs Unterholz – mit Bierkisten und Grillgut vom nächsten Supermarkt. „Ich belasse es nochmal bei einer mündlichen Verwarnung“, ruft Susann Kuno. Alleine 35 Euro Strafe kostet das Vertäuen an Bäumen und am Bollwerk; 55 Euro das Parken in der Fahrwasserenge.

Plötzlich stinkt es auf dem Flakenfließ. „Das sind noch die Überreste des großen Chemie-Unfalls im Erkneraner Teerwerk“, klärt Kirschke auf. Jedes Mal wirbeln die Schiffschrauben die Überreste auf – so entsteht der sehr spezifische Geruch nach giftiger Chemie. Regelmäßig rufen Leute die Wache an, weil sie einen Ölfilm entdecken. Doch laut Gutachten seien die Überbleibsel für die Umwelt nicht weiter schädlich.

Diebstahl des Außenbootmotors, alkoholisierte Bootsführer bei Junggesellenabschieden, Schiffsunfälle – Susann Kuno kann so einige Fälle aufzählen. „Zu DDR-Zeiten ist mal ein Panzer an der Rüdersdorfer Brücke ins Wasser gefahren“, erzählt Hans Kirschke. Wasserleichen habe er auch schon geborgen – nach Badeunfällen in den 1990er Jahren. Dieser Sommer wird sein letzter auf dem Polizeiboot sein. „Ich habe in Erkner 1984 angefangen – und höre hier auf“, sagt der 63-Jährige. Dann wird er als Pensionär bis zur Ostsee schippern – auch privat bekommt Kirschke nicht genug vom Bootsfahren.