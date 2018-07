Urlaub vom inszenierten Selbst: Es lebe die Social-Media-Pause!

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sommerzeit, Urlaubszeit. Auch viele Stars entspannen in diesen Wochen an Strand oder Pool – und lassen sogar die Finger von den sozialen Medien.

Er wolle nicht mehr auf Instagram sein oder einer anderen sozialen Plattform, ließ US-Komiker Pete Davidson so die Öffentlichkeit am Montag wissen – und löschte sämtliche Fotos und Videos. Das Internet, schreibt er, sei ein teuflischer Ort, der ihm nicht gut tue. Auch Sängerin Miley Cyrus, der auf Instagram immerhin 76 Millionen Fans folgen, löschte kürzlich alle Einträge dort. Es heißt, sie brauche eine Pause. Von anderen Künstlern wie Rihanna, Adele, Kanye West und Justin Bieber kennt man so einen temporären Zwitscherstopp ja schon. Zu viel Online-Stress.

Sieht so aus, als gäbe es also eine neue gesellschaftliche Errungenschaft zu feiern: den Social-Media-Urlaub. Wer ihn nicht nimmt, dem könnte gar ein „Social-Media-Burnout“ drohen. Einige Anzeichen: Man legt zum Beispiel sein Handy nicht mehr aus der Hand, wählt das Urlaubsland statt nach persönlichem Geschmack nach der erhofften Facebook-Wirkung aus und verrät seinen Followern mehr über sich selbst als seinem Partner.

Sieht so aus, als hätten sich hier einige Promi-Twitterer ertappt gefühlt. Oder aber bemerkt, dass dieses Dauer-Posten auch einfach unheimlich viel – echte – Lebenszeit frisst. Nachdem sie jahrelang permanent „on“ gewesen sei, gestand so Sängerin Lena Meyer-Landrut unlängst, habe sie gemerkt, dass sie sich zerstreut fühle und nicht mehr auf die Musik konzentrieren könne. Also sei sie, statt weiter ihre Social-Media-Kanäle zu bedienen, lieber losgezogen, habe „geschrieben, gesungen, getanzt, geweint, gelacht“. Selbst It-Girl Paris Hilton, die nicht müde wird, die Welt an allen Facetten ihres Leben teilhaben zu lassen, überraschte jüngst mit der Aussage: „Ich bin wirklich glücklich, dass ich ohne Instagram aufgewachsen bin … Man hat sich miteinander unterhalten und zusammen getanzt.“ Heute dagegen sei jeder nur ständig mit seinem Smartphone beschäftigt.

The real life: Am Ende macht es eben doch am meisten Spaß.Warum solle er Zeit mit negativer Energie verbringen, wenn sein echtes Leben gerade so gut laufe, fragt so auch Pete Davidson. Model Gigi Hadid brachte eine Woche ohne Handy wiederum folgenden Erkenntnisgewinn: „Social Media Drama ist einfach nur heiße Luft.“

Klar doch. Trotzdem machen bei dieser Selbstinszenierung fast alle mit. Sich ganz von Facebook und Co zu verabschieden, schaffen nur die wenigsten, Sandra Bullock zum Beispiel, Daniel Radcliffe und Keira Knightley. Alle anderen machen – ganz wie unsere Fernsehsender – höchstens mal ein Sommerlochpäuschen. Wenigstens das, möchte man meinen: So können auch wir uns in dieser Zeit entspannt zurücklehnen – ohne Angst zu verpassen, was unser Lieblingsstar heute zum Mittag gegessen hat. Am Strand also einfach nur unterm Sonnenschirm dösen. Und dann vielleicht ein Selfie posten …