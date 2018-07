Eberswalde lebt gut mit Reklame

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In Berlin ist mit der Abgabe von knapp 43 000 Unterschriften das formale Verfahren zu einem Volksbegehren eingeleitet worden, das Außenwerbung deutlich reduzieren soll. Was halten Eberswalder, die von Reklame leben und/oder auf sie angewiesen sind, von dieser Initiative?

Die Aktivisten von Berlin Werbefrei meinen es ernst. Sie halten die in der Hauptstadt überall sichtbaren Banner für visuelle Umweltverschmutzung und streben zwei wesentliche Veränderungen an: Erstens sollen digitale Tafeln, auf denen in bewegten Bildern Produkte angepriesen werden, grundsätzlich verboten werden. Zweitens soll Außenwerbung an sich nur noch am Ort der Leistung, zum Beispiel an Läden und Gaststätten, gestattet sein und sich ansonsten auf das Bekanntmachen von Veranstaltungen und gemeinnützigen Projekten beschränken.

„In Berlin ist ja tatsächlich jeder Stromkasten mit Reklame zugekleistert“, sagt Ricardo Steinicke, der freischaffend für die Eberswalder Werbeagentur denkstil sowie fest für deren Partnerfirma, die auf Unternehmensberatungen spezialisierte Gesellschaft für Bildung, Forschung, Strategie und Entwicklung mbH arbeitet. Doch Kreativität mit gesetzlichen Vorschriften zu beschneiden, sei der falsche Weg. In Eberswalde wäre der Vorstoß der Initiative erst recht überflüssig. „Werbung gehört zum Leben“, findet Ricardo Steinicke.

Das sieht Mario Pohl, Inhaber von Werbetechnik Pohl in Eberswalde, ebenso. Doch auch er schätzt ein, dass die ungezügelte Reklame in Berlin überhand- nehme. „Da macht jeder, was er will“, urteilt der Fachmann. Seiner Ansicht nach gehört gerade den digitalen Anzeigetafeln, die der Initiative Berlin Werbefrei besonders missfallen, die Zukunft. „Wer so auf sich aufmerksam macht, verschwendet auch weniger Ressourcen“, sagt Mario Pohl, zu dessen Kunden auch eine Firma gehört, die alle drei Wochen die Schaufenster des Kaufhauses KdW in der Westberliner Innenstadt neu gestaltet. „Der Aufwand, der dort betrieben wird, geht richtig ins Geld“, betont der Eberswalder.

Sein Mitbewerber Götz Herrmann, Inhaber der Werbeagentur Herrmann in Eberswalde, hält digitale Werbeanlagen im öffentlichen Raum hingegen wie die Initiatoren von Berlin Werbefrei für entbehrlich, ja sogar für gefährlich. „Bewegte Bilder erzeugen zusätzlichen Stress, den wir alle nicht gebrauchen können“, erklärt Götz Herrmann. Gegen klassische Banner- oder Plakatwerbung indes sei, wenn sie mit Augenmaß eingesetzt werde, nichts einzuwenden.

Die drei Werbeprofis haben kein Problem damit, wie die Stadt Eberswalde mit dem Thema Werbung umgeht. Tom Kräft, der Mitinhaber des Modehauses Kräft & Kräft, zu finden an der Friedrich-Ebert-Straße, schon. „Wer sich den Time Square in Manhattan, New York, anschaut, der weiß, wie es aussieht, wenn niemand die Reklame reguliert. Wer sich in Eberswalde umschaut, der bekommt mit, wie es ist, wenn die Gestaltungssatzung zuschlägt“, sagt der Geschäftsmann, der zuletzt im Juni auf mehreren Großplakaten vor allem in der Barnimer Kreisstadt für Wäsche geworben und im vorigen Jahr vergeblich versucht hat, auf Bussen Werbung zu platzieren. Auch wenn dieses Ansinnen nicht an der Rathausspitze, sondern wegen vermeintlich zu großer Freizügigkeit an moralischen Bedenken der Barnimer Busgesellschaft gescheitert ist, hält er die von 2006 stammende Gestaltungssatzung für dringend überholungsbedürftig. „Wir brauchen die Werbung im öffentlichen Raum“, lehnt Tom Kräft den Vorstoß der Berliner Initiative ab.

Für Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner ist das zulässige Maß an Reklame in erster Linie eine Frage des Interessenausgleichs. „Die Firmen wollen berechtigt auf ihre Produkte und Leistungen aufmerksam machen, wir wollen eine Stadt, die nicht zu stark von Werbung dominiert wird“, betont sie. Ihrer Wahrnehmung nach werde in Eberswalde das Gleichgewicht ganz gut gewahrt. Die Dezernentin hält daher weder eine Überarbeitung der Gestaltungssatzung, noch eine Initiative Eberswalde Werbefrei für erforderlich.