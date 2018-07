Erweiterung des Südcenters geht bald in Betrieb

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) „Eisbein-Otto“, die legendäre Oranienburger Gaststätte, ist längst Geschichte. An der Berliner Straße, wo das Lokal bis vor einigen Jahren betrieben wurde, ist nach seinem Abriss zu Beginn des Jahres inzwischen ein Neubau in die Höhe gewachsen. Die Rohbauarbeiten gehen ihrem Ende entgegen.

Inzwischen wird der Hof bereits gepflastert. „Zum 3. September wollen wir das Gebäude an die Drogeriemarkt-Kette dm übergeben“, sagt Dr. Wolfgang Mülhens, Verwalter des Bauherrn, der Südcenter-Objektgesellschaft des Aschaffenburger Unternehmensberaters Bernhard Zwiesler. Im Erdgeschoss wird auf 640 Quadratmetern ein dm-Drogeriemarkt entstehen, der auch noch im September eröffnen will. Die Hälfte des Obergeschosses dient dm als Lagerfläche. Die andere Hälfte ist an ein Versicherungsbüro und eine Physiotherapie vermietet worden. Mit dem Neubau, in den rund zwei Millionen Euro investiert werden, wird der Standort Südcenter als wichtiger Nahversorgungsbereich abgerundet.