Zweite Wohngemeinschaft bald fertig

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Die erste Wohngemeinschaft für hilfebedürftige Senioren hat der DRK-Kreisverband Märkisch-Oderland-Ost am 1. Juni in der ersten Etage des denkmalgeschützten Hauses in der Victor-Blüthgen-Straße 4 eingeweiht. Mitte September soll die zweite im gleichen Gebäude folgen. Das hat DRK-Kreisgeschäftsführerin Cordula Töpfer am Montag während einer Informationsveranstaltung mitgeteilt.

13 Männer und Frauen waren der Einladung in die neuen Räume der DRK-Geschäftsstelle, die sich im gleichen Haus befinden, gefolgt. Gerda und Siegfried Höhns gehörten dazu. Das Bad Freienwalder Ehepaar interessierte neben der räumlichen Aufteilung der Wohngemeinschaft und der Fahrdienstmöglichkeiten vor allem die Kosten.

Die Wohngemeinschaft besteht aus zehn Einzelzimmern, fünf Bädern und dem gemeinschaftlich genutzten Wohnzimmer sowie der Wohnküche (mit Küchenmöbeln eingerichtet). Bei dieser Form des betreuten Wohnens handele es sich um eine Alternative zum klassischen Heim. Sie biete vor allem ein Höchstmaß an eigenem Gestaltungsraum. Alle Bewohner würden vom geselligen Miteinander, der gegenseitigen Unterstützung und der Bündelung von Ressourcen profitieren, so Cordula Töpfer. „Es ist doch viel schöner, gemeinsam älter zu werden.“ Rund um die Uhr steht den Bewohnern eine Präsenzkraft zur Seite. Sie ist Ansprechpartnerin in allen Fragen. Im Erdgeschoss des Hauses befindet sich zudem der Fahrdienst des DRK und der ambulante Pflegedienst. Was in der Wohngemeinschaft geschieht, darüber befindet die Auftraggebergemeinschaft – ein aus Angehörigen bestehender Zusammenschluss.

Die Kosten pro Person und Monat splitten sich in: Miete für das Zimmer und ein Zehntel für die Gemeinschaftsräume zwischen 450 und 500 Euro, Betreuungspauschale von 600 Euro plus den Betrag, den jeder Bewohner einzahlt für Einkäufe usw. von 200 Euro. „Jeder kann einen Wohngruppenzuschlag bei der Pflegekasse in Höhe von 214 Euro pro Person und Monat beantragen“, so die Kreisgeschäftsführerin.

Von ihren Erfahrungen in der ersten Wohngemeinschaft berichtete Sieglinde Wesner. Sie ist eine der DRK-Präsenzkräfte. Die ersten Tage seien für alle schwer gewesen. „Doch wir haben uns so toll zusammengespielt. Ich stehe gern früh auf und gehe zur Arbeit“, so Sieglinde Wesner. Einen Eindruck vom Leben in der Wohngemeinschaft konnten sich die Besucher im Anschluss in der bestehenden Einrichtung im ersten Obergeschoss machen.

Informationen: Tel. 03346 88340