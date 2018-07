Finanzspritze für Wohnwagenträumer

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Ein alter Bulli oder Wohnwagen zum persönlichen Traumschloss umzubauen? Das haben viele als Vision.

Viele dieser Träume scheitern nicht an der nötigen Leidenschaft, sondern an den vorhandenen Möglichkeiten. In diesem Sommer unterstützt das Unternehmen „Paul Camper“ alle Caravan-Freunde, denen das nötige Kleingeld fehlt.

„Mit dem Community Fund möchten wir etwas zurückgeben: Wir möchten echte Herzensprojekte und lang hinausgezögerte Reparaturen unterstützen!", sagt Dirk Fehse, Gründer und Geschäftsführer von PaulCamper.

Die schönsten Projekte erhalten eine Finanzspritze in Höhe von bis zu 2500 Euro.

