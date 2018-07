Weniger Blaulicht als früher

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Massenschlägerei in der Zentralen Erstaufnahmestelle für Asylbewerber in der Poststraße sorgt in der Öffentlichkeit für Diskussionen. Derweil hat die Polizei hat eine groß angelegte Durchsuchung auf dem Gelände durchgeführt. Diesmal blieb alles friedlich.

„Ausweisen.“ oder „Zurückschicken.“ Das sind Kommentare, wie sie im Internet wiederholt bei Diskussionen über die Massenschlägerei in der Erstaufnahmestelle für Asylsuchende in Eisenhüttenstadt zu lesen sind. Doch so deutlich äußern sich die Anwohner in der Poststraße im V. Wohnkomplex nicht. Dabei sind sie es, die live mitbekommen, wenn Polizei oder Feuerwehr anrücken.

„Ach, wissen Sie“, sagt ein Mieter aus einem der Hochhäuser, „ich bleibe da ganz gelassen.“ Er sei am Sonntag und Montag gar nicht da gewesen, habe deshalb von der „Sache“ nichts mitbekommen. Bei dieser „Sache“ sind am Sonntag fünf Asylsuchende so schwer verletzt worden, dass sie ins Krankenhaus mussten. Als die Polizei die Massenschlägerei zwischen Afrikanern und Georgiern beenden wollte, wurden auch einige Beamte angegriffen. Acht Personen wurden festgenommen. Der Einsatz dauerte bis 4 Uhr morgens. Das Innenministerium in Potsdam sprach von einem „schwerwiegenden Vorfall“, der gründlich ausgewertet und Konsequenzen haben werde.

Eine dieser Konsequenzen war am Montagabend um 18 Uhr zu hören und zu sehen. Da rückten etliche Einsatzwagen der Polizei in der Poststraße an. Rund 150 Beamte – sogar aus Cottbus – waren nach Angaben der Polizeidirektion Ost im Einsatz. „Diesmal lief alles friedlich ab“, betonte Polizeisprecher Stefan Möhwald am Dienstag und fügt hinzu: „Dass Polizisten in der Erstaufnahme angegriffen werden, so wie am Sonntag, das passiert sonst nicht.“ Gegen 20.10 Uhr verließ das letzte Polizeiauto am Montagabend die Flüchtlingsunterkunft. „Wir haben ein Wohngebäude und drei Wohncontainer durchsucht“, so Möhwald. „55 Gegenstände wurden sichergestellt.“ Er sprach beispielsweise von diversen Messern, von abgebrochenen Besenstielen, abgebauten Bettfüßen sowie Schraubendrehern – Sachen also, die unter Umständen auch als Waffen eingesetzt werden können. „Wir werden schauen, wie wir damit verfahren.“ Die Polizei verspricht sich aus der Aktion am Montag auch weitere Erkenntnisse darüber, was genau eine Nacht vorher passiert war und warum es überhaupt soweit kommen konnte. Natürlich werde man auch in der nächsten Zeit immer wieder Präsenz vor Ort zeigen.

Für die Bewohner der Poststraße ist das nichts Ungewöhnliches. „Aber das war schon mal viel schlimmer. Da stand die Polizei jeden Tag hier in der Straße“, sagt ein Hochhausbewohner. Ein weiterer, der gerade von einem Spaziergang zurückkommt, bestätigt das: „In der letzten Zeit war es eigentlich ruhig hier.“ Nicht zu vergleichen mit der Situation vor wenigen Jahren, betont er. Da sei es hier ständig laut gewesen, sagt er mit Blick auf die Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung. 2015 kamen zeitweise 1500 Flüchtlinge pro Woche in der Stahlstadt an. Von den derzeit insgesamt 1760 Asylsuchenden in der gesamten Erstaufnahme Brandenburg mit all ihren Außenstellen leben derzeit 711 in Eisenhüttenstadt.

„Aber Sonntag war hier wieder ganz schön was los“, sagt der Mann weiter. Er habe das alles vom Balkon aus verfolgt. „Das ist schon traurig. Alles Fehler der Politik“, meint er nur und redet weiter: „Früher, da war ich ja mal links, aber heute bin ich das nicht mehr. Jetzt mag ich den Seehofer. Ja, wirklich.“ Dennoch, weg will er aus der Poststraße nicht. „Ich fühle mich wohl hier“, beteuert er.

In der Eisenhüttenstädter Wohnungsbaugenossenschaft (EWG) haben die Beschwerden von Mietern aus der Poststraße tatsächlich auch aufgehört. „In der Vergangenheit gab es viele Beschwerden über Lärm und Müll“, sagt Verena Rühr-Bach. „Aber in der letzten Zeit ist das nicht mehr der Fall.“ Lediglich im Wohngebiet an der Mittelschleuse gibt ist es offensichtlich Probleme. Da wohnen die EWG-Mieter laut Verena Rühr-Bach genau gegenüber von einem Würfelhaus, in dem seit längerem Flüchtlinge mit Bleibeperspektive leben. „Da sind tatsächlich schon mehrere Mietparteien ausgezogen, weil es ihnen unter anderem zu laut war“, weiß Verena Rühr-Bach.