Dringliche Lage in Syrien

Berlin (MOZ) Mit dem Vorrücken der syrischen Regierungstruppen und ihrer russischen und iranischen Alliierten steigt auch die Spannung an der syrisch-israelischen Grenze und die Gefahr einer direkten militärischen Konfrontation.

Israel flog in den Angriffe auf – von Iranern – genutzte syrische Stellungen und schoss jetzt auch einen syrischen Kampfjet ab, der in die eigene Hoheitszone eingedrungen war.

Wie dringlich die Lage ist, unterstreicht der Besuch des russischen Außenministers Lawrow und des russischen Generalstabschefs Gerassimow zunächst in Israel und im Anschluss in Berlin. Es gilt eine Lösung zu finden, bevor die Grenzscharmützel sich in einen Krieg verwandeln, in dem sich Israel und der Iran gegenüberstehen.

Eine solche Aussicht erfüllt auch den Kreml mit Sorge, denn die weitere Entwicklung wäre nur schwer kontrollierbar. Allein, die russischen und die iranischen Interessen gehen in Syrien auseinander. Und Russland hat offensichtlich Probleme, das Regime in Teheran im Zaum zu halten, das Syrien als strategisches Faustpfand betrachtet. Israel wird sich mit dem russischen Vorschlag, dass sich die Iraner nur von der syrisch-israelischen Grenze fernhalten sollen, nicht zufrieden geben.