Rathaus sagt nicht grundsätzlich Nein

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) In der Nacht zum Dienstag ist die Friedrich-Ebert-Straße zebrastreifenfrei geblieben. Doch der illegale Fußgängerüberweg, der am Freitagmorgen plötzlich da war und am Montagmorgen im Auftrag der Stadtverwaltung übertüncht wurde, sorgt nicht nur in den sozialen Netzwerken weiter für Diskussionen.

Die Debatte beim Bäcker, am Gemüsestand auf dem Wochenmarkt, im Obus und auf Facebook wird vor allem von einer Frage bestimmt: Wird es auf der Friedrich-Ebert-Straße in absehbarer Zeit einen offiziell gewidmeten Fußgängerüberweg geben? Im Auftrag des beim Tiefbauamt angesiedelten Sachgebietes Verkehr gibt Felix Rödl, der amtierende Rathausssprecher, darauf eine Antwort, die keine kategorische Ablehnung ist. Vielmehr wird in der schriftlichen Reaktion der Stadtverwaltung darauf verwiesen, dass die Fußgänger die Friedrich-Ebert-Straße im Kreuzungsbereich Breite Straße mit Hilfe einer Ampelanlage queren können. Die Haltestelle Am Markt sei da einbezogen, der Umweg betrage etwa 50 Meter. Es sei schon häufig über eine zusätzliche Möglichkeit geredet worden, doch dies werde durch Bushaltebuchten erschwert.

Zwischen Goethe- und Puschkinstraße sei durch die Parktaschen die Chance eingeschränkt, einen Fußgängerüberweg anzulegen, da die parkenden Autos die Sicht behindern würden und die Sicherheit der Fußgänger folglich nicht gewährleistet wäre. „Dies gilt auch im Bereich der Einmündung zur Michaelisstraße“, heißt es im Schreiben aus dem Rathaus.

Da die Friedrich-Ebert-Straße eine Tempo 30-Zone sei, lasse sie sich von Fußgängern im Normalfall ohne Gefahren überqueren. Das Ordnungsamt kontrolliere die Geschwindigkeit der Autofahrer regelmäßig und ahnde Überschreitungen. Der baustellenbedingte Umleitungsverkehr habe die Situation verfälscht und dazu geführt, dass Fußgänger einen schweren Stand hatten. Dieser Ausnahmezustand sei inzwischen beendet. „Darum schlägt die Stadtverwaltung vor, eine Fußgängerzählung vorzunehmen und dann erneut zu einer Entscheidung zu kommen“, schreibt Felix Rödl im Auftrag des Sachgebiets Verkehr. Bislang zeichne sich beim Querungsverhalten kein Schwerpunkt ab, die Fußgänger würden überall über die Straße laufen. Deshalb sei die Verwaltung davon ausgegangen. dass die Geschwindigkeitsbegrenzung und deren Überwachung am besten dafür geeignet sei, die Sicherheit der Fußgänger zu garantieren.

„Die Anordnung eines Zebrastreifens hätte zur Folge, dass erneut Stellplätze für Autos in der Innenstadt wegfallen würden, dass Querungen an anderer Stelle durch Poller und Ketten verhindert werden müssten und dass die Interessen des Busverkehrs zu berücksichtigen wären“, heißt es im Schreiben aus dem Eberswalder Rathaus.

Aktuell gibt es in Eberswalde drei Fußgängerüberwege: auf der Eberswalder Straße in Höhe Forsthaus, auf der Breiten Straße in Höhe Schleusenstraße und auf der Poratzstraße.