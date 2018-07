Von Liebeskummer und Sommerträumen

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Einen Blick in den Fundus der Oper Oder-Spree können Besucher des Kreuzgangs im Neuzeller Kloster derzeit werfen. Im Kalefaktorium, der einstigen Wärmestube der Mönche, haben Bühnenbildnerin Frauke Bischinger sowie Verantwortliche der Stiftung Stift Neuzelle ein paar Kostüme und Utensilien ausgestellt, die in den vergangenen Jahren im Kreuzhof zum Einsatz kamen.

Mit der Aufführung der italienischen Oper „Rappresentatione di Anima et di Corpo“ war im Sommer 1998 der Grundstein für das jährliche Musiktheaterfestival im Kloster Neuzelle gelegt worden. „In den ersten Jahren wurden noch viele Kostüme ausgeliehen“, weiß Frauke Bischinger, deshalb würden sie sich jetzt auch nicht mehr im Fundus befinden. Andere sind mit den Jahren so verschlissen gewesen, dass man sich von ihnen getrennt hat, aber einige der vor allem für die Erinnerung wertvollen Schätze dürfen jetzt bestaunt werden.

Viele der Sachen waren sogar in verschiedenen Stücken im Einsatz. Sie wurden auf die jeweiligen Bedürfnisse hin abgeändert. So wie das Pailletten-Oberteil, das beispielsweise bei „Orpheus in der Unterwelt“ (2017), „SommerNachtTraum“ (2000) und „Angiolina“ (2012) aufblitzte. Auch ein Apfelbäumchen hat es in die Ausstellung geschafft. Die Anhänger, die zwischen den künstlichen Äpfeln hängen, weisen darauf hin, dass es bei „Cosi van tutte“ (2014) und bei „Orlando“ (2016) die Bühne zierte.

Apropos „Orlando“. Walter Ederer, Marketing-Direktor der Stiftung Stift und mehr oder weniger Vater der Oper Oder-Spree in Neuzelle, ist diese Operninszenierung ganz besonders in Erinnerung geblieben. „Da wird für mich die schönste Arie gesungen“, sagte er bei der Eröffnung der Ausstellung. „Die ist so unheimlich emotional.“ Er gab aber noch mehr persönliche Dinge preis. Die Wüstenlandschaft bei „Ariadne“ (2001) habe für ihn das eindrucksvollste Bühnenbild gehabt. Verantwortlich damals übrigens: Frauke Bischinger. Und dann kam Walter Ederer richtig ins Reden und plauderte das ein oder andere aus dem Nähkästchen: beispielsweise von einem Dirigenten, der kurz vor der Premiere krank wurde, von Arbeitsverweigerung und Liebeskummer. Ja, es sei schon eine Ehe geschlossen worden, nachdem sich die Darsteller und Musiker in Neuzelle begegnet waren und drei Kinder seien wohl auch schon gezeugt worden. Ein echter „SommerNachtTraum“ also, an den man sich in der Ausstellung erinnern lassen kann.

Schuhe, Kleider, Haarschmuck, ein kleiner geschichtlicher Abriss – all das gibt es dort bis 19. August zu sehen. Auch ein riesengroßes Ei aus „Die Gans von Kairo“ (2003). „Auf der Bühne ist diesem Ei damals jemand entstiegen. Aber keine Angst, das passiert hier nicht“, versichert Walter Ederer.