Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Die Ostvorstadt wird aufgewertet. Zu den Maßnahmen gehört der grundhafte Ausbau von Straßen und Wegen sowie die Gestaltung von Plätzen. Auch der Bau eines Spielplatzes gehört zum Maßnahmenpaket.

Bis Jahresende soll alles fertig sein, doch die Bagger haben gerade erst angefangen zu arbeiten. Als erstes muss das Y-förmige Straßennetz, das von der Ringstraße aus kommend am Rewe-Parkplatz vorbei bis zu einer Weggabelung führt und von dort in die Richtungen Adrianstraße und Fontanestraße weiterführt, grundhaft ausgebaut werden. Dazu wurde bereits die komplette Deckschicht abgetragen. Die Zuwegung zu den Grundstücken erfolgt zurzeit aus Richtung der Fontanestraße, die Anbindung aus Richtung Adrianstraße ist aufgerissen. Derzeit werden die alten Steingut-Abwasserrohre durch moderne Kunststoff-Rohre ersetzt und andere Medien im Erdreich verlegt. Auch ein Kanal für die Regenentwässerung ist vorgesehen. Eine Fernwärmeleitung wird im Zuge der Bauarbeiten fortgeführt. Trinkwasser, Elektrik, Gas und Telekommunikation liegen bereits an. Nach Abschluss der Leitungs-Verlegungen und Kanalarbeiten wird dann die Straße neu gebaut. Dafür kommt „Betonsteinpflaster gekollert“ zum Einsatz, das dem klassischen Kopfsteinpflaster am ehesten nahe kommt.

Da es sich um ein mittelalterliches Siedlungsgebiet handelt, werden die Eingriffe in den Untergrund von Archäologen begleitet. Dafür ist das Berliner Büro „Archäologie BNB“ beauftragt. Die Firma war auch schon bei der Baugrunduntersuchung für den Pflegestützpunkt Ohnesorge in der Adrianvorstadt dabei.

Zu den geplanten Maßnahmen gehört auch die Anlage öffentlicher Plätze. Ein kleinerer ist an der Gabelung der Straße Ostvorstadt vorgesehen. Hier werden zwei Sitzbänke aufgestellt und ein Outdoor-Trimmdichgerät installiert. Auf der Freifläche zwischen den Wohnblöcken Theodor-Fontane-Straße 12-17 entsteht ein neuer Spielplatz, der von dem Bad Saarower Landschaftsplaner Christian Petzold entworfen wird. Zentrales Spielgerät wird ein Ochse sein, der einen karren zieht. „Damit wollen wir das Motiv der Hüfner aufgreifen“, erläutert die für Tiefbau zuständige Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung, Silke Post. Auch eine robuste Holzwippe wird zum Ensemble dazugehören. Die Spielgeräte wird die Firma Zimmer und Obst aus Spreenhagen, die auch den Spielplatz an der Stadtmauer ausgestattet hat, liefern und aufstellen.

Am Dienstag haben sich Petzold und Frank Zimmer den Bauplatz angesehen. Der Trampelpfad, der von der Ostvorstadt bis zur Lücke zwischen den Blöcken Fontanestraße 17 und 18 führt, wird zu einem richtigen Gehweg ausgebaut und an die Spreepromenade angebunden. Neben dem Gehweg wird eine Trimmdicht-Bucht mit drei Sportgeräten entstehen. Das gesamte Grün im Wohnumfeld wird mit Gehölzen und Büschen bepflanzt. „Insgesamt wird in der Ostvorstadt viel entsiegelt“, so Silke Post.

Bis Jahresende soll das Gesamtprojekt mit dem Titel „Wohnumfeldverbesserung Ostvorstadt“ beendet sein. Gefördert wird die Maßnahme aus dem Projekt Soziale Stadt. In das Projekt wurden auch Wünsche der im Viertel wohnenden Bürger mitberücksichtigt. Im vergangenen Jahr fand aus diesem Anlass ein Ortstermin statt, zu dem die Einwohner eingeladen waren. Im Anschluss gab es im Hüfnerhaus ein gemütliches Stelldichein mit Vertretern der Stadtverwaltung, wo Bürger ihre Ideen und Vorschläge einbringen konnten. Die ursprüngliche Idee, auf der Freifläche zwischen den Wohnblöcken Kleingärten einzurichten, wurde verworfen.