Rendezvous mit der Burg

Friedland In Friedland kündigt sich für alle sichtbar das Benefiz-Musikfestival jenseitsvonmillionen an. Denn rings um die Burg sind bereits die Absperrgitter aufgestellt worden. Auch zahlreiche zitronengelbe Plakate kündigen das Festival an. Der Kartenvorverkauf läuft.

Das Aufgebot der Bands ist nun komplett. Den Anfang macht am ersten Tag die Band „Zimt“. Weitere Bands sind unter anderem „BLOND“, „Cassia“, „Postcards“ und „UNS“. Mit „Lea Porcelain“ geht der erste Festivaltag zu Ende, bevor die Musikfans zur Aftershowparty strömen. Am zweiten Veranstaltungstag gibt es wieder den gewohnten Wechsel von Burg und Kirche als Veranstaltungsorte. Auf der Bühne im Burghof sind die elektrisch verstärkten Klänge dominant, während es in der Kirche mit akustischer Musik eher besinnlich zugeht.

Den musikalischen Auftakt besorgt am 4. August die Band „Levanter“, mit der bekannten Postpunk-Formation „Gurr“ steuert das Festival nachts auf seinen Höhepunkt zu. Zwischendrin spielen „Burkini Beach“, „Paper Thieves“, „Caoilfhionn Rose“, „Das Paradies“, „Charlotte Brandi“, „Kala Brisella“, „Belgrad“ und „FIBEL“.

Rund 800 Gäste werden dieses Mal zur Jubiläumsausgabe erwartet, schließlich besteht das Festival unter dem jetzigen Namen schon zehn Jahre in Friedland. Zuvor hieß es Mamallapuram und wurde 2005 bis 2007 in Storkow und 2008 das erste Mal unter altem Namen in Friedland veranstaltet. Mit der Gründung des Vereins „Anderes Festival“ entstand 2009 das „jenseitsvonmillionen“. Die erzielten Gewinne fließen in internationale Kinderhilfsprojekte.

Der Verein hat derzeit 19 Mitglieder. Friedland halten die Festivalmacher für einen idealen Veranstaltungsort. „Die Burg ist heimelig, der Zeltplatz ein ruhiger Rückzugsort und seit einigen Jahren ist die Kirche als besondere Location für die eher ruhigen Töne dabei“, so das langjährige Vereinsmitglied Eileen Scheier. Umgekehrt hätten sich die Friedländer von Anfang an dem Festival zugewendet. Dies werde deutlich durch die Sachspenden der Bürger: „Brötchen, Bauholz, Bier“, wie Eileen Scheier mit einem Lächeln hervorhebt.

Tickets: Burg Friedland, Bäckerei Rösicke, Zucker Am Markt, Touristenformation Beeskow, Touristenformation Fürstenwalde, Parkclub Fürstenwalde und online unter jenseitsvonmillionen.de