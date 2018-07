Nicht für alle Gebiete gibt es ÖPNV-Verbesserungen

Simone Weber

Milower Land „Für den ländlichen Bereich sind der ÖPNV und das neue Buskonzept ein wichtiges Thema“, sagte Felix Menzel (SPD). „Unsere Gemeinde ist recht unterschiedlich versorgt. Das neue Konzept bringt Verbesserungen, aber nicht für alle Gebiete“, wie der Bürgermeister erläuterte. Am Donnerstag hatte er Vertreter des Seniorenbeirats und des Jugendparlaments zu sich in die Gemeindeverwaltung eingeladen, um das neue Buskonzept für das Westhavelland zu diskutieren.

Für die Linien 677 (Milow - Premnitz) und 678 (mit einer zusätzlichen Fahrt bis Bahnitz) gibt es während der Schulwerktage eine Taktverdichtung. An den Werktagen in den Ferien sind drei zusätzliche Fahrten von Rathenow, über Milow bis Bahnitz geplant. Am Wochenende soll der Takt zwischen Premnitz und Schmetzdorf/Bahnitz erhöht werden.

„Die größte Kritik der Gemeinde ist, dass Havelbus das Angebot der Linie 679 nicht verbessert“, so Felix Menzel. „Bürger aus Schmetzdorf, Zollchow und Vieritz kommen so nicht besser zum Bahnhof nach Großwudicke.“ Viele Einwohner aus dem Milower Land fahren nach Premnitz zu verschiedenen Ärzten. „Dass man künftig, ohne Umsteigen in Milow, von den Dörfern wie Bützer nach Premnitz fahren kann, ist eine gute Verbesserung“, meinte Dieter Braun aus Bützer. „Wichtig ist ein späterer Bus aus Rathenow ins Milower Land, um Veranstaltungen in der Kreisstadt besuchen zu können“, sagte Gabriele Linke aus Milow. Sie sprach dabei die Rückfahrtmöglichkeiten an.

„Es gibt zu wenige Lösungen für den Spätverkehr, gerade auch am Wochenende“, bekräftigte Klaus Sahr. „Generell wird es ohne ein verbessertes Angebot und eine entsprechende Werbung dafür schwer sein, Arbeitspendler zum Umsteigen auf den Bus zu gewinnen, da sie sich über die Jahre mit weniger Angebot auf den Individualverkehr eingerichtet haben.“

Aus der Sicht der Gemeinde hat das neue Buskonzept folgende Defizite: Schüler der Bürgel-Schule aus dem Milower Land müssen in Rathenow am Ebert-Ring aussteigen. Eine Bushaltestelle für die Linie 678 direkt an der Schule fehlt. Die Buslinie 679 wird nicht verändert. Hier schlägt die Gemeinde eine Verlängerung der Linie 672 nach Steckelsdorf, gegebenenfalls als Rufbus, nach Zollchow, Schmetzdorf und Vieritz vor. Auch die Ortsvorsteher sammeln die Vorschläge ihrer Einwohner, die in eine gebündelte, offizielle Stellungnahme der Gemeinde Milower Land an Havelbus einfließen sollen.

Über das „Buskonzept weiteres Havelland“ ist eine breite Diskussion und Beteiligung gewünscht. Hinweise und Vorschläge können bis zum 31. August per online-Formular auf www.havelbus.de oder schriftlich an die Havelbus Verkehrsgesellschaft mbH, Grünauer Weg 2, 14712 Rathenow, eingereicht werden.

Der Diskussionsprozess in den Kommunen geht derweil weiter. Für eine öffentliche Infoveranstaltung hat der Seniorenrat Rathenow im August den Kreistagsabgeordneten Felix Doepner (Bündnis’90/Die Grünen) eingeladen. Nach Diskussionen in den Ausschüssen im November soll das überarbeitete Konzept im Dezember dieses Jahres durch den havelländischen Kreistag beschlossen und danach umgesetzt werden.