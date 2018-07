Ötillö als Wirtschaftsfaktor

Holger Rudolph

Rheinsberg „Ö till Ö“ bedeutet auf Schwedisch „Von Insel zu Insel“. Einst nur im Stockholmer Schärengarten zu Hause, hat es der Schwimm- und Lauf-Wettkampf Ötillö mit den schwedischen Veranstaltern längst in die Region Nordbrandenburg/Südmecklenburg geschafft.

Rheinsbergs Tourismusmanagerin Sigune Schmidt-Ulbrich zog im jüngsten Tourismuswirtschaftsbeirat eine sehr positive Bilanz für den Ötillö 2017: „Bei den Rheinsberger Geschäftsleuten blieben ungefähr 500 000 Euro an Einnahmen.“ Etliche Teams kämen schon Wochen vorher in die Stadt und machten sich ein Bild von den Strecken, sobald diese im Internet veröffentlicht sind.

Der Ötillö 2018 findet am Wochenende, 29. und 30. September, statt. Neu ist die Sonnabend-Strecke für Einzelteilnehmer. Ansonsten setzt der Ötillö traditionell auf Teamwork.

Es gebe kaum eine bessere Gelegenheit, Touristen in die Stadt zu holen, die zu Hause von der Schönheit des Ortes berichteten, freute sich Schmidt-Ulbrich. Viele Ötillö-Teilnehmer seien bereits als Urlauber in die Stadt des Wettkampfs zurückgekehrt. 2017 waren Teilnehmer aus 22 Nationen in der Prinzenstadt.

Sigune Schmidt-Ulbrich sucht nun noch Streckenposten, die den Sportlern am Wettkampf-Wochenende den richtigen Weg weisen. Zuvor gibt es für alle Helfer natürlich eine Einweisung. Interessenten können in der Tourist-Info Rheinsberg unter der Telefonnummer 033931 34940 anrufen.