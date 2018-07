Thaer-Forum in Vorbereitung

Mitten im Ort: die Thaer-Gedenkstätte in Möglin. Für September haben sich bereits zahlreiche Gruppen angemeldet, darunter aus der Berliner Humboldt-Universität. © Foto: Anett Zimmermann

Anett Zimmermann

Möglin (MOZ) Die neue Veranstaltungsreihe „Thaer-Forum“ in der Thaer-Gedenkstätte in Möglin wird durch Fördermittel des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg gefördert. In dem Zusammenhang könne auch der Eingangsbereich neu gestaltet werden, informierte jetzt Heike Gräfe als Leiterin der Gedenkstätte. Im Vorraum sollen Schränke mit Auslagen für Publikationen der Fördergesellschaft Albrecht Daniel Thaer Platz finden.

In der bisherigen Vitrine will der Verein dann seine Fördermitglieder präsentieren, darunter Unternehmen wie den Pflughersteller Lemken, der dafür bereits ein Modell im Maßstab 1:32 zur Verfügung gestellt hat. Viktor Lemken gehöre zu den ersten Mitgliedern der 1991 gegründeten Fördergesellschaft, die sich der Pflege des Erbes Albrecht Daniel Thaers (1752–1828), dem Begründer der modernen Agrarwissenschaften, verschrieben hat.

Das neue Mobiliar soll Ende August aufgebaut werden. Bis dahin seien, so Heike Gräfe weiter, im Eingangsbereich noch Arbeiten von Kindern zu sehen, die während des jüngsten Skulpturen-Workshops im Frühjahr entstanden sind.

Für die Projektentwicklung und -koordinierung für das Thaer-Forum habe die Fördergesellschaft inzwischen zwei Absolventen der Agrarwissenschaften der Berliner Humboldt-Universität gewinnen können. Vorgesehen sind Diskussionsrunden mit Gastreferenten zur Landwirtschaft, ihren Problemen, ihrer Zukunft, zur Ökologie und Ökonomie sowie zur Nachhaltigkeit.

Mindestens zwei Foren als Einstieg seien noch in diesem Jahr geplant, sagte Heike Gräfe. Die Förderung durch das Ministerium sei als Anschub für die Reihe gedacht, die 2019 fortgeführt werden soll.

Thaer-Gedenkstätte in Möglin, Hauptstraße 10, Telefon 033456 35164, Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag 11 bis 17 Uhr, von Oktober bis März Dienstag bis Freitag von 10 bis 16 Uhr. Mehr im Internet unter www.albrecht-daniel-thaer.org.