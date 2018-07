Tanzen auf Deutsch und Chinesisch

Frauke Adesiyan

Frankfurt/Berlin (MOZ) An den deutsch-chinesischen Jugendtagen in Berlin nahmen am vergangenen Wochenende auch die Frankfurter Tänzerinnen Charlotte Federlein, Aurelia Pace und Annie Weigmann teil. Die Elevinnen der Tanzschule Viva Danza waren zu dem Kulturaustausch mit 400 chinesischen und 200 deutschen Kindern eingeladen. Ihre Lehrerin Constance Neutert-Pace berichtete, dass es ein kurzes Kennenlernen schon am Donnerstagabend gab, mit fröhlichen chinesischen Tanzgruppen aus Shanghai, die einen 35-stündigen Anreisemarathon hinter sich hatten.

„Bei einem Tanzworkshop am Freitag boten wir Einblicke in die deutsche Folklore und das klassische Ballett. Die chinesischen Tänzenrinnen zeigten uns traditionellen chinesischen Tanz“, sagte die Ballettlehrerin. Sonnabend fand dann noch ein Konzert im Festsaal des Roten Rathauses statt.

„Es ist für mich immer wieder ein besonderes Erlebnis zu sehen, wie Kinder und Jugendliche sich trotz unterschiedlicher Kulturen, Sprache und Lebensumstände verstehen und einen fröhlichen, neugierigen und ungezwungenen Umgang miteinander haben“, zog Constance Neutert-Pace ein Fazit.(yan)