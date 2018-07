Musikalische Botschafter Islands

Margrit Meier

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Ein besonderes musikalisches Gastspiel weit gereister Gäste erwartet das Publikum in Daniels Probebühne am Sonnabend. Ab 19.30 Uhr ist an diesem Abend die Karma Brigade zu erleben.

Die Band aus Reykjavik, der Hauptstadt Islands, besteht aus 15- und 16-jährigen Mädchen und Jungen. Sie spielen ihre eigene Musik gemischt mit bekannten Pop-Songs beispielsweise von Stevie Wonder und Bob Marley. Die Gruppe hat schon über 100 Konzerte in Island gegeben.

Trotz ihres jungen Alters wurden die Nachwuchsmusiker bereits mit Preisen ausgezeichnet, so beim isländischen öffentlichen Rundfunk RUV, wo sie den Wettbewerb für das beste neue Weihnachtslied gewannen. Vergangenen Sommer war die Gruppe im dänischen Kopenhagen unterwegs und hat zahlreiche Straßenkonzerte gegeben.

Die Bandmitglieder spielen kostenlos, lediglich fünf Euro Eintritt werden als Umlage für Betriebskosten, GEMA und Künstlerverpflegung pro Besucher erhoben. Gerne freut sich die Gruppe im Anschluss aber über eine Spende.