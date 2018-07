Transporter für den Bauhof gesucht

Cornelia Link-Adam

Briesen Um die Gemeindearbeiter in die fünf Ortsteile der Gemeinde Briesen zu bringen, sucht das Amt Odervorland einen Pritschenwagen als Transportfahrzeug für den Bauhof. Auf der Homepage des Amtes Odervorland läuft dafür gerade eine Ausschreibung.

Lutz Muckelberg packt Sack für Sack auf die Laderampe des Multicars. „Da gab es ja jetzt wegen der vielen blühenden Linden reichlich zu tun“, sagt der Briesener Gemeindearbeiter am Bauhof, beheimatet in den Räumen der ehemaligen Feuerwehr in der Lindenstraße. Hier ist das Werkzeug untergebracht, auch der Rasentraktor und die Gerätschaften für den Winterdienst. Was allerdings fehlt, ist ein größeres Auto. „Damit man auch mal mit mehreren Leuten in die fünf Ortsteile fahren kann“, erklärt Muckelberg. Im Multicar hätten ja nur maximal zwei Personen Platz. „Da wäre ein Transporter ganz hilfreich, am besten ein Pritschenwagen, wo man hinten auch noch Material mitnehmen kann“, sagt der 62-Jährige. Er ist wie Wolfgang Büttner als Gemeindearbeiter in Briesen angestellt, Torsten Henkel macht den Job im Bereich Alt Madlitz, Falkenberg und Wilmersdorf. Dazu kommen zum Trio noch mehrere Hilfsarbeiter, sogenannte 1,50-Euro-Jobber. Die gibt es in alle Ortsteilen, auch im fernen Biegen. Grünflächenpflege und Kontrolle der Spielplätze sind ihre vorrangigen Aufgaben. Dafür ist man viel unterwegs.

Daher hat die Gemeinde Briesen nun reagiert. Geld für den Kauf eines Transporters für den Bauhof der Gemeinde wurde in den Haushalt eingestellt. Wie viel, das mag Torsten Reichard allerdings nicht verraten. „Wir wollen erst einmal gucken, was an Angeboten reinkommt“, sagt der Ordnungsamtschef. Auf der Homepage des Amtes Odervorland steht in der Rubrik Ausschreibungen eine detaillierte Wunschliste des künftigen Transporters. Ein Pritschenwagen mit Doppelkabine für sechs Personen soll es sein. Das neue Fahrzeug sollte nicht schwerer als 3500 Kilogramm sein, eine normale Ausstattung, aber auch verstärkte Federn, Standheizung, M&S-Reifen, und Klimaanlage haben. Gewünscht sind aber auch Plane und Spriegel für eine Pritsche mit Original-Leiterträger vorn, etliche Planen zusätzlich und Aufsteckbretter. Außerdem sollten im Angebot Angaben zu Montage, Überführungskosten, TÜV und AU stehen. „Wir haben viele Parameter vorgegeben und auch schon ein Angebot vorliegen“, so Reichard. Weitere können noch bis 16. August, 16 Uhr, beim Amt Odervorland eingereicht werden, per E-Mail oder Brief. Die Unterlagen sollten in einem verschlossenen und mit der Aufschrift „Angebot-Transporter“ gekennzeichneten Umschlag eingereicht werden.

Und was passiert mit den alten Autos? „Wir wollen den uralten Multicar in Alt Madlitz gern aussondern, würden nur den mittlerweile auch schon über zwölf Jahre alten Multicar in Briesen behalten.“ Platz gäbe es für den neuen Transporter im Briesener Bauhof allemal, versichert der Ordnungsamtschef.(co)