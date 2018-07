Wandern zu sich selbst

Inga Dreyer

Waldsieversdorf Am Nachmittag ist der Enthusiasmus verpufft. „Jetzt habe ich keine Lust mehr“, sagt Frithjof Ritschel, der bereits ein paar Stunden Weg in den Beinen hat. Insgesamt elf Tage wandert er zu Fuß durch den Landkreis Märkisch-Oderland – gefolgt von der Kamera des Regisseurs und Produzenten Mario Nieswandt.

An diesem Nachmittag gönnt sich das fünfköpfige Filmteam eine Pause in einem idyllisch gelegenen Café in Waldsieversdorf. Morgens ist Ritschel in Müncheberg gestartet. Nun er hat noch ein paar Kilometer vor sich – in Garzau-Garzin endet laut Drehbuch die vorletzte Etappe.

Das Team aus Seelow und Umgebung dreht nun bereits die zweite Reisedokumentation im Landkreis. Seit Herbst 2017 war der Vorgänger „Immer der Nase nach“ in mehreren brandenburgischen und Berliner Kinos zu sehen.

Wenn alles nach Plan läuft, wird der neue Film im September des kommenden Jahres in den Lichtspieltheatern in ganz Deutschland anlaufen und so ein noch breiteres Publikum erreichen als sein Vorgänger. „Wir machen das ja nicht nur für uns“, sagt Mario Nieswandt und unterstreicht die Bedeutung des Tourismus für die Region. Nicht nur die Zuschauer, auch das Filmteam selbst entdeckt beim Drehen neue Seiten von Märkisch-Oderland.

Man merke „wie groß doch eigentlich unser eigener Heimatlandkreis ist, wenn man ihn zu Fuß erkundet“, erzählt Ritschel. Von vielen Dingen habe er zwar schon mal gehört, aber sehe sie nun zum ersten Mal. „Man lernt die Heimat mit neuen Augen kennen“, sagt der Protagonist des Films.

Vom Startpunkt in Strausberg ist er bis ins Oderbruch und wieder zurück Richtung Strausberg gewandert. Er schätzt die Strecke auf etwa 150 Kilometer – meist zu Fuß, manchmal mit dem Fahrrad und ein kurzes Stück mit dem Kanu. Das haben sie beim Kanuverleih von Eckhard Brennecke in Wriezen ausgeliehen, der sich für den Erhalt der historischen Kalköfen am Hafen einsetzt und eine kleine Brauerei betreibt. Für das Filmteam eine neue Entdeckung. „Wriezen war so ein Geheimtipp“, sagt Frithjof Ritschel.

Während beim ersten Film einzelne Etappen zu unterschiedlichen Zeitpunkten gefilmt wurden und sich die Produktion über mehrere Jahre hinzog, läuft diesmal alles komprimierter ab. Die Dokumentation solle möglich authentisch sein, erklärt Mario Nieswandt. Das bedeutet: Ritschel legt wirklich jeden Meter selbst zurück. Das bedeutet auch: Seinen Rucksack, der mit 18 Kilogramm sehr schwer geraten ist, trägt der Wanderer selbst. „Wenn, dann trage ich’s Haus auf dem Rücken“, betont er.

An heißen Tagen motivieren sich die Wanderer mit der Aussicht aufs nächste Café. „Eiskaffee ist die Möhre, die uns vor der Nase hängt“, sagt Ritschel. Bei den ersten Etappen der Wanderung aber hat es geregnet. Er habe zwar wetterfeste Kleidung. „Aber man wird trotzdem nass.“ Das zermürbe auf die Dauer. Eine Übernachtung im Schlosshotel Reichenow habe ihn dann wieder aufgemuntert.

Auf einigen Etappen wird Ritschel von Wanderfreund Andreas begleitet – oder von Gerlinde, die sich um die Einhaltung des Skripts, die Erkundung von Drehorten und allgemein um das Wohlergehen des Teams kümmert. Dazu gehört neben den beiden Wanderern und dem Regisseur und Kameramann noch Tonassistent Arnold Ille.

Nun drängt die Zeit: Ritschel schultert den Rucksack. Die Kamera fängt ein, wie er und sein Begleiter aufbrechen. Dann springt das Team ins Auto, kundschaftet Orte aus, fängt Schnittbilder ein und empfängt die Wanderer am Endpunkt ihrer Reise. Diesmal wird das ein See bei Garzau-Garzin sein, wo sie ihre Zelte aufbauen werden.

Einige Unterkünfte hat Mario Nieswandt schon vorher gebucht, aber während der Hauptreisezeit sei das schwierig, berichtet er. Wie auf einer echten Reise wollte er außerdem dem Zufall und der Spontaneität eine Chance geben. Finanziert werde die Produktion über Sponsoren und Eigenanteile des Teams, berichtet der Produzent.

Die Wanderer haben auf ihrer Tour nur wenige Begegnungen. „Es gibt nicht so viele Menschen, die wandern. Die meisten fahren mit dem Fahrrad“, sagt Ritschel. Und Radlern müsse man schon in den Weg springen, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen. „Vor allem begegnet man sich selbst“, sagt Ritschel. Natürlich besonders in den Momenten, in denen die Kamera nicht dabei ist.