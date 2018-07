Kultur mit einer Prise Glitzer

Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nein, Festival bedeutet nicht ausschließlich bis nachmittags schlafen. Auf dem Helene Beach gibt es dieses Mal eine Menge Kultur, denn das Rahmenprogramm fällt umfangreicher aus als in den Vorjahren. Bevor der Spaß beginnen kann, wird geschuftet: Heute um 10.30 Uhr wird an der Strandterasse Sport getrieben. Bis 20 Uhr können die Festivalbesucher den Tag im Wasser verbringen, dann geht es zurück auf die Promenade. Im Theatergarten läuft der Film „Blutz Brüdaz“ mit Sido und B-Tight, die Sonnabend auftreten.

Der Donnerstag beginnt genauso sportlich, um 12 Uhr geht dann aber schon die Kunst los: Der Stuck e.V. verwandelt den Theatergarten in den „Kinderspace für Erwachsene“ mit Spielen wie Twister, einer Foto- und Schminkecke und Karaoke für Erwachsene. Der Stuck präsentiert dann dort auch den Kinoabend ab 20 Uhr mit dem Film „Berlin Calling“, in dem ebenfalls ein Künstler des Festivals vorkommt: Paul Kalkbrenner.

Freitagmorgen steht wieder Sport an, ab 14 Uhr Filme: Die Bürgerbühne zeigt ihre Filminstallation „Schauplatz neue Welt“, außerdem laufen „Nino“ und die Doku „Bäm Bäm Westbam! Der DJ und die Macht der Nacht“ – live zu erleben mitten in der Nacht auf der Hauptbühne. Ab 18 Uhr wird es verträumt mit Tänzerinnen und dem „Feenstaub Express“, der Glitzer ins Leben der Festivalgäste bringt – auch Sonnabend und Sonntag.

„Jetzt noch feuchter“ lautet das Motto am Sonnabend um 13 Uhr im Theatergarten. Entertainerin Lilo Wanders zeigt den zweiten Teil ihrer Show „Sex on the Beach“. Und weil die bei der Premiere im vergangenen Jahr so gut ankam, gibt es um 16 Uhr nochmal die Möglichkeit, sie zu erleben. Lustig wird es auch dazwischen, 14.30 Uhr, wenn der Ex-Friseur Dennis Grundt haarsträubende Comedy macht. Um 18 Uhr gibt es eine Lasershow auf der Electronic Mainstage.(sam)