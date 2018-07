Projekte, Begegnung und Beratung

Bettina Winkler

Steinhöfel (MOZ) Das Eltern-Kind-Zentrum im Steinhöfler Angerhaus hat seine Arbeit aufgenommen. Somit haben junge Eltern und ihr Nachwuchs – neben Beerfelde und Heinersdorf – eine weitere Anlaufstelle, um sich Beratung bei alltäglichen Problemen zu holen und mit anderen Vätern und Müttern Erfahrungen auszutauschen.

Nadine Richter hält den kleinen Oskar auf dem Arm. Der acht Monate alte Säugling lässt sich geduldig von Meike Philipp (13, aus Beerfelde) einen Fuß mit blauer Farbe bemalen. Es ist spezielle Malfarbe für Kinder – ohne Zusatz- und Konservierungsstoffe. Mutter Nadine nimmt das Füßchen und drückt es auf ein weißes T-Shirt in der Größe 92. „Das ist zwar noch zu groß, aber Oskar wächst da sicher schnell rein“, sagt Nadine Richter schmunzelnd.

Die Steinhöflerin ist gern im Eltern-Kind-Zentrum, dass Anfang Juli im Angerhaus eröffnet hat. Außerdem haben dort der neue Jugendclub und eine Tagesmutter ihr Domizil. Die Räume sind renoviert, strahlen Gemütlichkeit aus. Für die Kleinen gibt es eine Spielwiese, für die Jugendlichen einen Kicker. „Das Zentrum komplettiert das Angebot für junge Familien in der Gemeinde“, sagt Nicole Hackbarth, die Leiterin Grit Zilz bei ihrer Arbeit unterstützt. Nicole Hackbarth betreut zudem die seit Februar bestehende Kontaktstelle für Eltern und deren Kinder in Beerfelde – die sehr gut angenommen werde. Bei Bedarf springt die angehende Erzieherin auch mal im Jänickendorfer Jugendclub ein. Der Beerfelder Treff für junge Familien hat sich mittlerweile gut etabliert. In den Räumen des Jugendclubs, Kirchgasse 1, finden montags bis mittwochs, 9 bis 12 Uhr, verschiedene Angebote statt. Babytreff und Krabbelgruppe am Montag, Familiencafé mit Beratung am Dienstag und Eltern-Kind-Sport am Mittwoch. In Steinhöfel soll es ähnlich werden. „Wir sind hier noch in der Anlaufphase, bei den Eltern muss es sich noch herumsprechen. Nachwuchs gibt es ja genug im Ort“, so Nicole Hackbarth. Geöffnet ist in Steinhöfel montags, von 9 bis 12 Uhr, und dienstags, von 14 bis 18 Uhr. Wobei der Nachmittag bei Besuchern nach ersten Erfahrungen favorisiert wird. Die Treffen richten sich an Eltern mit Kindern im Alter von null bis sechs Jahren. Neben der Beratung bei alltäglichen und persönlichen Problemen können auch mit anderen Eltern Erfahrungen ausgetauscht werden. Verschiedene Freizeitaktivitäten sind geplant.

Das gemeinsame Projekt am Dienstag mit Tagesmutter Eveline Oegel – die seit 2005 Ein- bis Dreijährige in Steinhöfel betreut – und ihren fünf Knirpsen ist erst der Auftakt. Die Kleinen sind ebenfalls mit Begeisterung dabei und setzen mit Unterstützung ihre Hand- oder Fußabdrücke auf die Shirts. Beim Sommerfest am 11. August im Garten von Eveline Oegel werden die Kinder die Shirts tragen und stolz ihren Eltern präsentieren.