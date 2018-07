Letschiner Senioren fordern Rufbus

Doris Steinkraus

Letschin (MOZ) Die Letschiner Senioren lassen nicht locker. Im jüngsten Gemeinderat informierte Bürgermeister Michael Böttcher über die Petition der Senioren, die sie an den Landtag geschickt haben. „Wir fordern die Anpassung des Paragraphen 42 des Personenbeförderungsgestezes zur landesweiten Einführung eines Rufbussystems als Grundlage eines flexiblen familienfreundlichen Mobilitätssystems im Land Brandenburg“, heißt es in der Petition. Immer wieder kommt bei den Runden der Senioren das Thema Mobilität zur Sprache.

2012 war einst das Rufbussysstem im Oderbruch gestartet, lange vorbereitet und finanziert durch den Landkreis. Mit dem Angebot wurde die Möglichkeit geschaffen, dass auch die Bürger der dünn besiedelten Bereiche, in denen am Tag oft nur einmal der Bus fährt, mobiler sein können.

Mit dem Wechsel des Betreibers der Buslinien im Landkreis, der mobus GmbH, wurde das Angebot ersatzlos gestrichen. Allerdings war dies keine Entscheidung des Unternehmens. Vielmehr hatte das Land aufgrund bestehender Bundesgesetze den Rufbus untersagt. Während der Einführung in MOL hatte es in anderen Bundesländern entsprechende Gerichtsurteile gegeben. In der Petition wird darauf verwiesen, dass Letschin eine Flächengemeinde mit 142 Quadratkilometern ist. In Letschin leben 1800 und in den neun Ortsteilen weitere 2200 Einwohner. „Die Ortsteile werden nur im Linienverkehr, überwiegend im Schülertransport, angefahren. In der Ferienzeit gibt es auf festen Linien Busfahrangebote“, heißt es.

Der Schülertransport berücksichtige nicht außerschulische Aktivitäten, wie Arbeitsgemeinschaften sowie gymnasiale Bildung in Seelow oder Wriezen. Barrierefreie Kleinbusse gebe es kaum, so dass die meisten Senioren gezwungen seien, auch noch im hohen Alter mit dem Pkw Einkäufe oder Arztbesuche zu erledigen. Die Feststellung der Polizeiinspektion MOL, wonach die Zahlen der verursachten Unfälle durch ältere Bürger von 877 im Jahr 2016 auf 1012 im vergangenen Jahr gestiegen sind, nützten wenig. Es gebe auf dem Land keine Alternative zum eigenen Kraftfahrzeug.

Der Seniorenbeirat hatte sich mehrfach an den Landkreis gewandt. Dies vor dem Hintergrund, dass derzeit der neue Nahverkehrsplan 2020 bis 2024 für Märkisch-Oderland erarbeitet wird. Das derzeit geltende Personenbeförderungsgesetz (PbefGS) im Land Brandenburg lasse eine Genehmigung des Rufbussystems nicht mehr zu, heißt es in der Antwort aus der Kreisverwaltung.

Die Äußerungen des Ministerpräsidenten Dietmar Woidke als Schirmherr der 25. Brandenburgischen Seniorenwoche stünden dazu im krassen Gegensatz, monieren die Senioren. Er hatte betont, dass die Absicherung von Mobilität sowie die Schaffung und der Ausbau von bewährten örtlichen Mobilitätsangeboten wie Ruf- oder Patientenbussen und die seniorengrechte Anpassung des Öffentlichen Personennahverkehrs mit einer speziellen Fahrplan- und Haltestellengestaltung im Fokus stehe. Dies werde in der gegenwärtigen Nahverkehrsplanung überhaupt nicht berücksichtigt. Die Senioren fordern eine Änderung des Gesetzes für Brandenburg.