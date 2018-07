Bohrungen für Erdwärmeanlage

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Auf dem Gelände der Sparkasse Märkisch-Oderland zwischen Hauptgeschäftsstelle, Stadtmauer und Straussee werden in den kommenden Tagen die ersten von insgesamt 35 Erdbohrungen vorgenommen. Die Arbeiten, die bis in eine Tiefe von 95 Meter führen, sind Bestandteil des Bauprojekts, mit dem die Sparkasse ihre Klima- und Heizungsanlage umstellt. Dabei wird ein altes Brunnensystem durch eines abgelöst, das auf Erdwärme (Geothermie) basiert.

Die in den Boden eingelassenen Erdwärmesonden sind in sich geschlossene Rohrsysteme, durch die eine wässrige Lösung aus Salzen, auch Sole genannt, zirkuliert. Die Sole kann im Sommer zur Kühlung genutzt werden. Denn in 95 Metern Tiefe liegt die Temperatur bei etwa zehn Grad Celsius. Durch die Zirkulation in der Sonde wird die Sole auf diese Temperatur abgekühlt. Im Winter wird aus dem Gemisch mit Hilfe von Wärmepumpen Wärme für die Heizung produziert.

„Die notwendigen Anschlüsse im Keller der Sparkasse sind bereits gelegt“, sagt Reinhard Kampmann vom Sparkassenvorstand. Die Sparkasse investiere eine Summe im sechsstelligen Bereich in die neue Anlage. Die alte war 22 Jahre alt. Mit der Umstellung erhofft man sich Einsparungen von bis zu 50 000 Euro pro Jahr. „Das neue System ist nachhaltig und zukunftstauglich“, sagt Kampmann. Zur nächsten Heizperiode ab dem Herbst soll es in Betrieb gehen.

Zukunftstauglich soll auch das Areal gemacht werden, auf dem die Bohrungen stattfinden. Nach Abschluss der Arbeiten werde die Fläche wieder als Grünfläche gestaltet und perspektivisch den Veranstaltungsplatz im Innenhof der Sparkasse ersetzen. (mst)