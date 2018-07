Ferienspaß mit Robotern

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) Lily und Sofia sitzen vor einer meterlangen Papierrolle, auf die die Elfjährigen mit schwarzem Filzstift ein Labyrinth aufzeichnen. „Wir haben eine Rennstrecke für die Roboter aufgemalt, das macht Spaß“, sagen sie. Im Schülerclub in der Trebuser Straße wird noch bis heute im Rahmen des Ferienprogramms ein besonderes Projekt angeboten. Janine Drews, die in der Bibliothek für digitale Medien verantwortlich ist, hat verschiedene Roboter mitgebracht, die die Kinder programmieren und ausprobieren können. „Heute gibt es dazu eine Präsentation“, sagt Clubleiterin Sina Wegener. Interessierte können gern ab 10 Uhr vorbei kommen. Auch in den nächsten Tagen ist im Freizeittreff einiges los. Bei der Hitze stehen Spiele mit der Wasserrutsche hoch im Kurs und am Donnerstag geht es ab 10 Uhr zum Trebuser See zum Baden.(bw)