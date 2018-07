Straßenausbau und Schulsanierungen

Hans Still

Wandlitz In Wandlitz steht eine größere Straßensanierung ins Haus: Die Breitscheidstraße erhält mitten im Sommerverkehr eine neue Fahrbahndecke und muss daher von der Prenzlauer Chaussee bis zum Langen Grund gesperrt werden. Die Bauarbeiten kündigen sich ab dem 1. August mit Vorbereitungen an. Ab dem Tag beginnt die Vollsperrung. Die eigentlichen Asphaltarbeiten auf der 570 Meter langen Straße, so die Vorhersage des Wandlitzer Bauamtsleiters Lars Gesch, werden dann am 6. und 7. August vorgenommen.

Während der Bauzeit bleibt die Siedlung Am Töppersberg über die Kastanienallee erreichbar. Direkte Anwohner der Breitscheidstraße müssen allerdings mit mehr Einschränkungen rechnen, möglicherweise Umwege fahren und und wurden separat informiert. Der Gehweg in der Breitscheidstraße bleibt laut Gesch uneingeschränkt nutzbar. Die Getränke- und Supermärkte an der Ecke Prenzlauer Chaussee sind über die zweite Einfahrt des Drogeriemarktes Rossmann erreichbar. Das Abbiegeverbot an dieser Einmündung wird für den Bauzeitraum logischerweise aufgehoben.

Angesichts des beachtlichen Verkehrs in diesem Bereich müssen die Verkehrsteilnehmer besonders vorsichtig sein. Zur besten Einkaufszeit herrscht erhebliche Pkw-Bewegung, zudem gibt es viele Radfahrer und Fußgänger in diesem Bereich. Die Barnimer Busgesellschaft passt ihre Streckenführung an.

Zumal unweit der Breitscheidstraße ebenfalls fleißig gearbeitet wird, wie Bauamtsleiter Lars Gesch berichtet. So wurden in der Grundschule Wandlitz Akustikdecken eingebaut. Demnächst sollen die Monteure fertig werden, sodass dem Unterrichtsstart ab Mitte August an dieser Stelle wohl nichts entgegensteht. Etwas enger könnte es mit dem Termin für den Mensacontainer werden. Ebenfalls bis zum Start ins nächste Schuljahr sollen selbiger auf dem Gelände der Wandlitzer Grundschule aufgebaut und eingerichtet sein. Angesichts der immer höheren Schülerzahl platzt die Grundschule inzwischen aus allen Nähten - konkret wird schon vom Neubau einer Grundschule gesprochen. Allerdings steht zu erwarten, dass diese Gespräche sich erst nach der Sommerpause zu konkreten Vorhaben verdichten werden. Weitere Baumaßnahmen sollen innerhalb der Ferien umgesetzt werden. Im Gebäude der Grundschule Basdorf kommen neue Oberlichter an die Decke. Ebenfalls in Basdorf, in der Kita „Rappelkiste“, beginnt der Einbau einer neuen Kellertreppe. Zuvor müssen laut Gesch diverse Leitungen umverlegt werden. Die Arbeiten nehme vier Wochen in Anspruch.