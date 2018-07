Speed-Dating im Seniorenheim

Joachim Eggers

Woltersdorf (MOZ) Im Erdgeschoss des vierstöckigen Gebäudes am Berliner Platz stehen vier Bewerber und fünf Mitarbeiter der Firma Alexa Seniorendienste. Sie will zum 1. September das vierstöckige Pflegeheim mit 122 Einzelzimmern eröffnen. Die Bewerber wechseln alle zweieinhalb Minuten den Tisch und gehen zu einem neuen Mitarbeiter, der Fragen stellt und Notizen macht. Dieses Verfahren nennt die Firma „Speed Dating“, nach der gleichnamigen Methode zum schnellen Kennenlernen.

Am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag voriger Woche fanden Bauabnahmen statt, berichtet Edda Schlingelhof, die Leiterin der Einrichtung. An jeder Tür hängt jetzt ein Zettel, auf dem steht, welche Restarbeiten zu erledigen sind, vor dem Gebäude in Richtung Fidusallee wird noch an den Außenanlagen gearbeitet; innen sollen demnächst die Möbel kommen. Es kann also losgehen.

Was noch gebraucht wird, sind Mitarbeiter. Über den ganzen Tag verteilt kommen am Dienstag Bewerber zu den kurzen Vorstellungsgesprächen mit mehreren Partnern in die fast fertige Einrichtung. Zu ihrem genauen aktuellen Personalbedarf machen die Betreiber eher vage Angaben. Man habe schon eine ganze Reihe von Einstellungen getätigt, sagen Edda Schlingelhof und Geschäftsführer Harald Berghoff. In der Endphase werden etwa 100 Menschen in dem Heim arbeiten – hauptsächlich Pflegekräfte, aber auch in Verwaltung und Küche. Bezogen wird das Haus ganz langsam, am Anfang mit drei, vier Bewohnern, kündigt Berghoff an.

„Das Speed-Dating wird sehr gut angenommen“, ist der Eindruck von Unternehmenssprecher Thomas Henschke, der sich mit Handy und Klingel als Zeitnehmer betätigt und die Teilnehmer zur jeweils nächsten Station schickt.

Tatsächlich zeigt sich Ines Pabel angetan. Die gebürtige Woltersdorferin ist erpicht darauf, wieder in ihrem Heimatort zu arbeiten; jetzt ist sie in Berlin-Kaulsdorf tätig, als Pflegehelferin. Auch Sandy Liebs aus Erkner, die schon im Rüdersdorfer Krankenhaus gearbeitet hat, sagt, sie würde gern als Pflegehelferin am Berliner Platz anfangen. Geschäftsführer Berghoff weiß natürlich, wie umkämpft das Pflegepersonal ist. Sein Unternehmen versuche, mit weichen Faktoren wie Gesundheitsmanagement und Zulagen zu punkten. Eine Tarifbindung gebe es nicht. Alexa fungiert als Betreiber, der das Haus auf 20 Jahre pachtet.(je)