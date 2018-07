Oelsener erhält begehrten Preis

MOZ

Potsdam Christopher Musick aus Oelsen hat den begehrten Landespreis für hervorragende Lehrtätigkeit erhalten. Er nahm die entsprechende Urkunde von Wissenschaftsministerin Martina Münch in Potsdam entgegen. Mit ihm wurden Sabine Seidel von der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) und Mario Schmitz von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung in Eberswalde ausgezeichnet. Im Mittelpunkt der Preis-Auslobung stand in diesem Jahr das Thema „Lehre digital und präsent“.

Christopher Musick ist als Hochschullehrer an der Uni Potsdam tätig. Den Preis erhielt er für sein Projekt „The Reflective Pre-Service Teacher“ , das sich an Lehramtsstudierende im Fach Englisch im Ausland richtet. Die Jury bewertete das Projekt als „innovatives und excellentes Beispiel für den didaktischen Mehrwert von digitalen Lehrformen“. Christopher Musick hatte sein Abitur am Beeskower Rouanet-Gymnasium abgelegt, aktuell steht er kurz vor seiner Promotion.

Die Ministerin betonte in ihrer Würdigung die Bedeutung der Lehre für die Qualität der Hochschulen. „Im Wettbewerb um attraktive Studienbedingungen spielen gute Lehre und motivierte Lehrende eine herausragende Rolle.“ Mit dem diesjährigen Preis würden Lehrende ausgezeichnet, die nicht nur didaktisch hervorragend seien, sondern durch die Verzahnung von digitalen und klassischen Lehrformate auf die Anforderungen der modernen Lebens- und Arbeitswelt reagieren.