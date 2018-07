Es wird wieder ein Großereignis

Die 32-seitige Broschüre zur 37. Auflage des Drei-Seen-Laufs liegt in verschiedenen Rathenower Geschäften sowie in der Touistinfo am Kirchberg aus. Sie ist kostenlos und beinhaltet nicht nur Details über das volkssportliche Fun-Ereignis des Jahres in Semlin. © Foto: semlin

René Wernitz

Semlin (MOZ) Die Anmeldezahlen streben der 1.000 entgegen. Bis gestern Vormittag hatten sich bereits knapp 850 Leute für den Drei-Seen-Lauf 2018 angemeldet. So ist es auf der Webseite für das Semliner Volkssport-Fun-Ereignis zu sehen. Ausschließlich über die Homepage sind Anmeldungen noch bis Freitag, 12.00 Uhr, möglich.

Startgebühren fallen wie gewohnt nicht an. Die Organisatoren stellen allerdings erstmals einen ausgetretenen Joggingschuh in den Zielbereich, am T-Shirt-Stand. Wer am Samstag gut durchs Ziel gelangt und zufrieden ist mit der Organisation sowie dem Lauf an sich darf gern ein paar Taler in den Schuh stecken. Die Spenden fließen sodann in den nächsten Lauf. In diesem Jahr kommt es zur 37. Auflage des Drei-Seen-Laufs, verschiedene Distanzen stehen zur Wahl. Los geht es um 9.00 Uhr den Walkern über 21 und 25 Kilometer. Um 9.45 Uhr gehen die Radler an den Start, um 10.00 Uhr die Läufer, die auch 21 oder 25 Kilometer absolvieren wollen. Über die Acht-Kilometer-Distanz geht es erst um 10.15 Uhr - nur zu Fuß! Kinder bis 11 Jahre sind um 10.30 Uhr mit einem 700-Meter-Lauf an der Reihe.

Alle Informationen, so auch die Streckenverläufe, sind in einer 32-seitigen Broschüre zusammengefasst. Diese liegt zur kostenlosen Mitnahme in verschiedenen Geschäften der Rathenower Innenstadt aus sowie in der Touristinfo am Kirchberg.