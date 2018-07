Bechliner trumpft mit Octavian auf

Gunnar Reblin

Viesecke (MOZ) „Es läuft“ – Zwei Worte reichten, um die Stimmung des dreitägigen Reitturnier Viesecker Mühle zu beschreiben. Vor allem bei Hans-Christian Zieten lief es. Der Reiter vom RV Bechlin lieferte mit Octavian laut eigener Aussage ein „richtig gutes Ergebnis“ ab. Er wurde Dritter beim Klasse M**-Springen.

Bei guten äußeren Bedingungen bekamen die Zuschauer am Wochenende 19 Prüfungen für Dressur- und Springreiter auf der Anlage der Familie Kann zu sehen – mit vielen Erfolgen der Ruppiner Starter.

Einer von ihnen war Hans-Christian Zieten. Der Blondschopf vom RV Bechlin ging mit zwei Pferden bei zwei Prüfungen an den Start. Und zweimal war Zieten ganz vorn dabei. Er sprang jeweils auf Platz drei. Dies gelang ihm am Freitag, dem Eröffnungstag, mit Chaos in der Springpferdeprüfung Klasse A* für die vierjährigen Pferde. Sein brauner Wallach „fand mal wieder einen guten Weg“ und setzte nach einem ersten und einem zweiten Platz unlängst beim Turnier in Putlitz zum dritten Sprung aufs Podest an. „Das hat mich riesig gefreut“, so Zieten. Auf Platz vier und fünf in besagter Prüfung landeten übrigens Lina Hagemeier aus Neustadt mit Camino Royal und Steffen Krehl aus Lentzke mit Casparo.

Einen noch höheren Freudensprung machte Hans-Christian Zieten allerdings nach dem „sehr guten Ergebnis“ mit seinem neunjährigen Deutschen Sportpferd Octavian. Er wurde mit einem Fehler und 42,30 Sekunden im Stechen Dritter in der Klasse M**-Prüfung mit Siegerrunde. Sein selbstgezüchtetes Pferd (Olympic Fire, Mutter Liostro) ist für ihn „äußerst vielversprechend. Es kann definitiv höher reiten. Diesmal war es richtig toll, was Octavian abgeliefert hat“, resümierte der stolze Besitzer. Was Zieten mit höher reiten meint? „Ganz klar, Octavian kann bald auch Schwere Springen angehen, vielleicht schon im kommenden Jahr. Da wollen wir hinkommen.“ Insgesamt lief es für den Bechliner, der Ende August in Paaren-Glien erst wieder sattelt, in Viesecke prächtig.