Spärlicher Wasserdruck ärgert

Gabriele Rataj

Grunow-Ernsthof (MOZ) Gehen nach Feierabend allerorten Rasensprenger in den Gärten an, wird es eng mit Wasser aus der Leitung in Ernsthof. Nicht nur im Haushalt, auch für die Freiwillige Feuerwehr ist das ein Problem. Auf die Schnelle aber lässt sich dieses nicht erledigen.

Da stockt sonnabends halb zwölf die Waschmaschine. Oder das Kind steht abends eingeseift und wartend in der Dusche, weil das Wasser nur ganz sanft rinnt, nicht braust. Mit dem Wasserdruck ist es so eine Sache in Ernsthof, dem neueren Teil von Grunow-Ernsthof. Das kommt von Einwohnern zur Gemeindevertretersitzung von Oberbarnim immer wieder zur Sprache.

Die zu Zeiten unbefriedigende Situation ist indes nicht unbedingt dem Versorger Wasserverband Märkische Schweiz (WVMS) anzulasten. „Wir sind erst im vergangenen Jahr in die Wasserversorgung eingestiegen, denn bis dahin lief diese über die Agrar Marketing GmbH Grunow“, erklärt Ingmar Butschke aus der WVMS-Geschäftsführung. Auf diese Situation und das bis dato unbekannte Netz samt aller damit verbundenen Probleme müsse sich der Verband nun auch erst einstellen.

Versorgungssituation zu bestimmten Uhr- oder Jahreszeiten, Verbrauchsverhalten und -mengen, Zustand der Leitungen, Größe des Reparaturstaus – es gelte, zahlreiche Faktoren dabei ins Kalkül zu ziehen, macht Butschke auf einige Details aufmerksam. Dazu müssten vorab gesicherte Daten erhoben werden, die nicht an einem Tages- oder an einem Wochenwert festgemacht werden können.

Der Verband habe zwar teils schon neue Leitungen gelegt, doch erst nach Vorliegen der nötigen Erkenntnisse werde über erforderliche Planungen zu reden sein, dämpft der WVMS-Geschäftsführer vorschnelle Erwartungen. Nichtsdestoweniger bestimme dazu noch das weitere Prozedere mit Zustimmung zu Wirtschafts- und Investitionsplänen durch die Verbandsversammlung die Zeitabläufe.

Was die gegenwärtige Hitzeperiode angeht, verweist Butschke auch auf die Tatsache, dass es vom Wasserwerk in Neuhardenberg über Gottesgabe, Reichenberg und Grunow ein langer Weg bis Ernsthof sei. Die Siedlung liege am Ende der Leitung, das Wasser müsse noch den Berg hoch und eventuell später eine Druckerhöhungsanlage her.

Für Ortswehrführer Ralf Hanne, zugleich Ortsvorsteher, stellt der geringe Wasserdruck im Brandfall wie auch beim Wiederauffüllen der Wassertanks ein Problem dar. Bei den Feldbränden in letzter Zeit falle das aber weniger ins Gewicht. „Die Leitstelle schickt dann sofort Wehren mit den großen Tanklöschfahrzeugen aus Müncheberg, Strausberg, Buckow, Prötzel ...“, berichtet er. Auch in den Planungen der Amtsverwaltung spielt Löschwasser eine große Rolle. Das Problem werde nach der Fahrzeugbeschaffung nun als nächstes angepackt, so Fachbereichsleiter Joachim Kock-Fuchs.