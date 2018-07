Halbzeit beim Sommerleseclub

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Fürstenwalde. Moderner Diebstahl, Professionelles Lügen und Computerhacking – den Stundenplan und Internatsalltag von Maggie und Charlie fand Kenneth Kucklick so spannend, dass er dem Buch „Gangster School“ von Kate Wiseman eine „1-“ gibt. „Ich lese gerne Abenteuerbücher“, sagt der 11-Jährige zu Marlene Schiewer, Auszubildende in der Bibliothek. Mit Fragen zum Buchinhalt überzeugt sie sich am Dienstag davon, dass Kenneth das Buch, das er im Rahmen des Sommerleseclubs (SLC) ausgeliehen hat, tatsächlich gelesen hat.

„Super, dann bekommst du noch einen Stempel in dein Logbuch“, sagt Marlene Schiewer. Dort ist bereits ein anderes Buch gelistet, dass der 11-Jährige seit Beginn der Sommerferien gelesen hat; drei – das Minimum für die erfolgreiche Teilnahme – sollen es bis zum SLC-Finale am 30. August mindestens sein.

Kenneth Kucklick liegt damit gut in der Zeit. Viele der 300 angemeldeten SLC-Teilnehmer hätten noch nicht einmal ihr erstes Buch wieder abgegeben, sagt Bibliotheksmitarbeiterin Franziska Horváth. Dabei feiert der Sommerleseclub heute, 14 bis 16 Uhr, mit Quiz, digitaler Schnitzeljagd und Fotoshooting mit Buchcovern bereits große Halbzeitparty.

Auf der anderen Seite kämen immer wieder junge Leser, die noch am SLC teilnehmen wollen. „Erst vorhin hat sich ein Mädchen angemeldet“, berichtet Franziska Horváth. Auch das erste Logbuch mit der Übersicht über alle gelesenen Bücher wurde bereits abgegeben.

Leon Feist-Veit beteiligt sich zum ersten Mal an der Lese-Aktion. „Ich hatte gehofft, dadurch Freunde in der Bibliothek zu treffen.“ In seiner Freizeit liest der 14-Jährige sonst eher weniger. Trotzdem hat er mit „Killyou!“ bereits sein drittes Ferien-Buch gelesen. Auch auf Kenneth Kucklick wartet das nächste Lese-Abenteuer: „Der Ameisenjunge“ lautet sein Titel. (amd)