Weniger mähen gibt mehr Insekten

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Weniger mähen – das hilft, Insekten ihren Lebensraum zu erhalten. Und weil Schöneiche per Beschluss der Gemeindevertretung zu einer insektenfreundlichen Gemeinde geworden ist, wird jetzt weniger gemäht. Das hat Bürgermeister Ralf Steinbrück auf eine Anfrage des Gemeindevertreters Stefan Brandes mitgeteilt. Der Grüne gehörte zu den Initiatoren des insektenfreundlichen Beschlusses und wollte nun wissen, wie er umgesetzt wird.

Im Ergebnis wird im Ort weniger gemäht als früher. Das betrifft Flächen an der Straße nach Münchehofe, am Regenrückhaltebecken Stegeweg, in der Dorfaue vom Priesterpfuhl bis zur alten Schmiede sowie ein Areal um das Regenwassersammelbecken am Mühlenfließ in der Schöneicher Straße, außerdem Teilbereiche im Jägerpark.

Gar nicht mehr gemäht wird die sogenannte Wildblumenwiese an der Goethestraße. Denn dort wird nach den Ausführungen Steinbrücks eine insektenfreundliche Bepflanzung vorbereitet, mit Wildblumen und bodendeckenden Wildrosen. Außerdem sollen sogenannte Insektenhotels aufgestellt werden. Über den Einsatz von Unkrautvernichtungsmitteln, nach dem Brandes auch gefragt hatte, sei nichts bekannt. (je)