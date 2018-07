Waffen bei Durchsuchung gefunden

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Insgesamt 55 Waffen und waffenähnliche Gegenstände haben Polizeibeamte am Montagabend bei einer Durchsuchung in der Zentralen Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) sichergestellt.

Ein Wohnhaus und drei Wohncontainer wurden von etwa 150 Beamten, die bis aus Cottbus kamen, unter die Lupe genommen. Messer, angespitzte Schraubenzieher, Metallstangen, abgebrochene Besenstile und abgebaute Bettfüße haben sie dabei gefunden. Alles Gegenstände, die laut Polizeisprecher Stefan Möhwald als Waffen zum Einsatz kommen könnten.

Die Aktion fand statt aufgrund einer Massenschlägerei am Vorabend, bei der fünf Personen schwer verletzt und Polizisten angegriffen wurden. Etwa zwei Stunden dauerte die Durchsuchung, von der sich die Beamten auch weitere Erkenntnisse zu der Massenschlägerei erhoffen. „Diesmal blieb alles friedlich“, erklärte Möhwald. Die fünf Asylbewerber aus Georgien und dem Sudan befanden sich am Dienstag noch im Krankenhaus. Bei der Massenschlägerei waren unter anderem Steine und Stangen zum Einsatz gekommen.