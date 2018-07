Entspannendes Bienen-Summen

Josefine Jahn

Gusow (MOZ) Weltweit ist vom Bienensterben die Rede. Von den kleinen Tieren hängt letztlich auch die menschliche Existenz ab. In Gusow wohnt mit Hobby-Imker Jürgen Hundertmark einer, der es gut mit den Insekten meint. Er ist Leiter der Bienen-Belegstelle Lattbusch.

Jürgen Hundertmark ist viel beschäftigt. Sein Beruf als Bauingenieur spannt ihn ein, lässt ihn viel unterwegs sein. Wenn er abends einmal etwas gestresst nach Hause komme, rate ihm seine Frau, nach den Bienen im Garten zu sehen. „Und sie hat Recht, danach geht es mir gleich besser“, sagt der Hobby-Imker. Früher hat er Tischtennis gespielt, um einen Ausgleich zum Berufsalltag zu haben. Als das Knie nicht mehr so wollte wie er, riet man Hundertmark zu einem anderen Hobby. „Mein Vater hat sich gefreut, dass ich – wie er – auch unter die Imker gegangen bin“, erinnert sich der Gusower.

Das ist jetzt 13 Jahre her. Seit zwölf Jahren hat Hundertmark eigene Völker, mittlerweile sind es 25 an der Zahl. Mindestens an sechs Tagen in der Woche kümmert sich Hundertmark um seine Bienen, die er im heimischen Garten hält. Darüber hinaus fährt er regelmäßig zur Belegstelle Lattbusch. Dort bringen Imker ihre Königinnen seit 1959 hin, damit diese sich fortpflanzen können. Denn: Inzucht macht die Tiere aggressiv. Einmal hat Jürgen Hundertmark das selbst erlebt. Nach einer Bienenhochzeit hatte er ein Volk, von dessen Bienen er regelmäßig gestochen wurde. „Das macht dann keinen Spaß mehr“, sagt er. Seine Bienen sind friedfertig, er verzichtet sogar auf Imkerbekleidung, wenn er sie begutachtet. Lediglich dem Smoker – die Rauchdose – hat er neben dem Wabenheber dabei. Es surrt um ihn herum, als er einen der Bienenkästen öffnet und tatsächlich wirken die Honigbienen, als würden sie nur freundliche „Hallo“ sagen.

Über 500 Königinnen sind es in diesem Jahr bereits, von denen geschätzt 80 Prozent begattet wieder zu ihren Züchtern zurück gekommen sind aus Lattbusch. „Das Wetter ist gut“, sagt Hundertmark zufrieden. Anders als andere Tiere stören sich die Bienen nicht an den hohen Temperaturen. Die Bedrohung der Bienen hat andere Ursachen. Gegen die Varroamilbe können Züchter vorgehen. Die Parasiten werden mit 60 prozentiger Ameisensäure, Thymol und Oxalsäure bekämpft.

Weitaus mehr Ärger haben Jürgen Hundertmark und seine Imker-Freunde allerdings mit auswärtigen Imkern. Deren Bienen werden den heimischen zum Verhängnis, wenn die Völker zu dicht beieinander platziert sind. Gesetze, die Mindestabstände innerhalb der Bienenwanderung regeln, gibt es dazu noch keine. „Wir haben ja nichts gegen die Bienenwanderung grundsätzlich. Aber wir haben etwas dagegen, wenn Berufsimker sich irgendwohin stellen, mit 100 bis 150 Völkern und damit kleine Hobby-Imker verdrängen“, sagt Hundertmark. Man wolle lediglich die Einhaltung eines Mindestabstands erreichen, um Räubereien zu vermeiden.

Besonders in trachtärmeren Zeiten, wenn die Tiere also weniger Nahrung finden, greifen sie benachbarte Völker an. „Bisher brauchen Imker nur die Zustimmung des Grundstückeigentümers“, erklärt der Belegstellenleiter. Auch eine Seuchenfreiheitsbescheinigung ist einzureichen. „Die Zeugnisse werden aber stichprobenartig und nicht bei allen gemacht“, sagt Hundertmark. Die Tiere haben einen Flugradius von vier bis fünf Kilometern. Mithilfe der Kreiswanderwartin Daniela Markner wird die Bienenwanderung besser koordiniert. Dabei muss allerdings auf die Absprache unter allen Imkern vertraut werden, die letztlich alle gesunde Völker und eine gute Honigernte wollen.

„Ist das nicht eine perfekte Baukunst?“, fragt Hundertmark und bestaunt eine leere Wabe.