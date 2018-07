Nach der Arbeit auf die Schulbank

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Bad Freienwalde.Ahnenforschung betreiben, eine neue Sprache erlernen oder den Schulabschluss nachholen – die Volkshochschule bietet für das Herbstsemester wieder vielfältige Möglichkeiten. Dabei setzt die Einrichtung auf Bewährtes und Neues.

Das Programm steht und ist ab 1. August auf der Homepage der Volkshochschule nachzulesen. Das Programmheft wird ab 13. August zu haben sein, informiert Martina Hiller von der Bad Freienwalder Geschäftsstelle der Volkshochschule (VHS) Märkisch-Oderland. Die ersten Kurse beginnen am 30. August. Unter anderem der Yoga-Kurs mit Heilpraktikerin Heike Buß. Der sei allerdings schon ausgebucht, teilt Martina Hiller mit. „Die meisten Kurse fangen wegen der Urlaubszeit aber erst in der 37./38. Kalenderwoche an“, sagt sie.

Zum Beispiel mit dem Schneiderkurs. Die Nachfrage sei groß, betont sie. Sowohl jüngere als auch etwas ältere Frauen würden diesen belegen. Der Kurs findet am 8. und 15. September statt. Die Teilnehmerzahl ist auf sechs begrenzt. Wer an diesen Tagen nicht kann, dem bietet sich am 10. und 17. November noch einmal die Möglichkeit.

Etwas Ausdauer bedarf es wohl für einen Workshop, bei dem sich die Teilnehmer auf die Spuren ihrer Ahnen begeben. Einen solchen Kurs zur Familienforschung habe es im letzten Jahr in Strausberg gegeben. „Dabei haben wir festgestellt, dass sich recht viele aus dem Bad Freienwalder Bereich dafür interessiert haben“, sagt Martina Hiller und hofft, dass das jetzige Angebot auf ebenso große Resonanz stößt. Der Workshop findet am 10. November statt. Mit der Vergangenheit beschäftigt sich ein weiterer Workshop - zur altdeutschen Schrift „Sütterlin“. Alte Dokumente oder historische Bücher sind in dieser Schrift verfasst, doch die wenigsten können sie lesen. Der am 17. und 24. November stattfindende Kurs schafft Abhilfe.

Um die Harmonielehre Feng Shui dreht sich alles am 20. Oktober. Der Workshop finde bewusst an einem Sonnabend statt, sagt Martina Hiller. Man wolle damit auch jenen die Gelegenheit zur Teilnahme geben, die in der Woche arbeiten müssen. Für die gut angenommenen Kochkurse müsse sie allerdings noch Dozenten finden.

Sie versäumt es nicht, auf die Sprachkurse hinzuweisen. Hier bieten sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene Möglichkeiten, den Sprachschatz zu erweitern. Anfängerkurse werden zum Beispiel in Englisch, Französisch, Polnisch, Spanisch und Deutsch als Fremdsprache angeboten. Termine würden noch nicht feststehen. Sobald sich aber ausreichend Teilnehmer gefunden haben, mindestens acht, startet der Kurs. Die Sprachkurse finden einmal in der Woche statt, gehen über zehn Wochen und kosten 66 Euro. Ermäßigungen gibt es unter anderem für Geringverdiener. Wer Englisch intensiv erlernen möchte, der sollte sich rechtzeitig anmelden. Der Kurs, der diesmal auch in Bad Freienwalde angeboten wird, dauert zweieinhalb Wochen. Für solche Kurse wird den Teilnehmern auf Antrag auch eine Bildungsfreistellung erteilt, teilt Martina Hiller mit.

Ein weiterer, immer gut nachgefragter Kurs, sei der EDV-Kurs. Dabei geht es um die Finanzbuchhaltung mit „Lexware“. Der Kurs belegt auch ein Modul im Rahmen der Finanzbuchhalterausbildung und beginnt am 12. September. Noch keinen Termin gibt es für die Ausbildung Lohn- und Gehaltsabrechnung. Wenigstens sechs Interessenten müssten sich finden. Und wer seinen Schulabschluss nachholen will, dem bietet die VHS auch im neuen Semester wieder die Möglichkeit - am Oberstufenzentrum Strausberg.

Es seien mehr Frauen als Männer, etwa 70 Prozent, die die VHS-Kurse belegen, weiß Martina Hiller. Und es seien vornehmlich Teilnehmer, die alle in Lohn und Brot stehen oder gerade Rentner geworden sind. „Die, die langzeitarbeitslos sind oder ein geringeres Bildungsniveau haben, die erreichen wir kaum“, bedauert sie.

VHS-Geschäftsstelle, Tel.: 03346 850 6846, E-Mail: volkshochschule@landkreismol.de