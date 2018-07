Täglich ein bunter Morgengruß

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Die 40 000 Einwohner zählende Stadt Bernau leistet sich mit der Stadttochter für Stadtmarketing BeSt eine kleine kreative Truppe, die schon an den nächsten Projekten feilt. An jedem Morgen begrüßt außerdem ein farbenfrohes Foto die Besucher der Facebook-Seite der Stadt.

Von einladenden Stadtparkplätzen bis zum gut gefüllten Cocktailglas oder rötlich schimmernden Sonnenuntergängen reicht die Vielfalt der virtuellen Einladung in die Metropole im Niederbarnim. Der Fotograf Stefan Klenke hat die Fotos im Auftrag der BeSt gemacht, wie Judit Klage, Assistentin der Geschäftsführung, ausführt. Die Bilder laden dazu ein, einfach einmal vorbeizuschauen, sich heimisch zu fühlen oder Neues zu entdecken.

Dabei ist die Facebook-Seite nur eine Facette von vielen, auf sich aufmerksam zu machen, berichtet die 32-Jährige. „Dabei sind wir auch immer offen für neue Ideen. Wenn also Bernauer oder Gäste schöne Schnappschüsse haben, können sie die gern für uns zur Verfügung stellen“, ermuntert die junge Frau. Sie selbst ist Kultur- und Kommunikationsfachfrau mit flankierendem Psychologie-Studium und weiß, wie wichtig Gedanken wie Heimat und Identifikation sind.

Auf Instagram laufen die freundlichen, kolorierten Einladungen ebenfalls sehr gut. „Auch Menschen, die vielleicht zurückziehen wollen oder wegen verschiedener Gründe die Stadt verlassen haben, schauen hier regelmäßig vorbei“, weiß Judit Klage zu erzählen. Sie finden außerdem neue Informationen oder Stellenangebote, die frisch und farbenfroh auf der Internetseite www.best-bernau.de laufen. „Da sind wir auch Partner unserer Wirtschaft und begleiten die 19 Mitglieder der Werbegemeinschaft der Bernauer Innenstadt insbesondere“, fügt Citymanagerin Ines Rehaag an. Sie gehört neben Geschäftsführerin Franziska Hausding, Praktikantin und studentischer Hilfskraft sowie der Leiterin der Galerie Bernau, Ann-Kathrin Rudorf, zum Team der Gesellschaft, die es seit 2009 gibt.

Das kommende Jahr wird mit einigen großen Ereignissen schon vorbereitet. Neben hundert Jahre Bauhaus steht auch der 500. Geburtstag der Kirche St. Marien an. In Kürze feiert die Stadt außerdem den Tag der Vereine am 26. August. Von 10 bis 17 Uhr präsentieren sich Sport- und Freizeitgruppen, aber auch zahlreiche Kultur- und soziale Vereine. 40 haben bereits ihr Kommen zugesagt, berichtet die Assistentin Klage. Die Bernauerin freut sich außerdem auf den Voting-Day, der von 10 bis 15 Uhr auf eine LED-Wand im Stadtgärtnerhaus übertragen wird. Die Bernauer können unter 19 Projekten die wählen, die aus dem Bürgerhaushalt im kommenden Jahr realisiert werden sollen. Wer nicht dabei sein kann, darf schon jetzt seine Stimme abgeben - per Post oder Fax. Am 26. August wird das Ergebnis um 16 Uhr bekanntgegeben.

Ganz besonders freut sich die kreative Mitarbeiterin aber über eine Idee, die im Herbst zum Tragen kommen soll. Mit 360-Grad-Fotos, die online verknüpft werden, können Gäste und Bewohner bald einen ganz besonderen Blick auf ihre Hussitenstadt werfen. Verschiedene Plätze und Gebäude wurden dazu bereits fachmännisch aufgenommen und erstehen optisch-realistisch ganz neu. In einer öffentlichen Vorstellungsrunde gibt es dann im Herbst alle nötigen Informationen.

Wer Fragen hat, vielleicht ein schönes Foto veröffentlichen möchte, der kann zur BeSt in der Breitscheidstraße 45 Kontakt aufnehmen, Telefon 03338 376590.