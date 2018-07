„Grobe Unsportlichkeit“

Ulrich Thiessen

Potsdam (MOZ) Mitten in der Sommerpause streiten SPD und Linke über die Verschärfung des Polizeigesetzes.Ulrich Thiessen fragte den stellvertretenden Ministerpräsidenten Christian Görke (Linke), warum er sich so gegen den Entwurf wehrt.

Herr Görke, was haben Sie gegen Transparenz?

Ich bin jemand, der immer ein hohes Lied auf die Transparenz anstimmt. Aber Sie meinen das sicher nicht allgemein ...

Es geht um den Entwurf des Polizeigesetzes. Sie haben dessen Veröffentlichung im Internet durch das Innenministerium rückgängig machen lassen.

Man sollte erst die Ergebnisse transparent machen und nicht versuchen, einseitige Positionierungen mit der Veröffentlichung salonfähig zu machen.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) argumentiert mit einer veränderten Situation durch Terrorismus und Extremismus. Was ist dagegen zu sagen, wenn die Polizei darauf besser eingestellt werden soll?

Das Sicherheitsgefühl wächst nicht mit einer Einschränkung der Grundrechte, sondern eher mit deren Stärkung. Wir Linken haben im Bundesrat gegen die Verschärfung des Bundespolizei- und des BKA-Gesetztes votiert. Diese gelten nun und bieten damit schon heute sehr weitreichende Möglichkeiten für Bundespolizei und BKA. Das brandenburgische Polizeigesetz bietet zusätzlich ein ausreichendes Instrumentarium, die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

Also braucht man gar kein neues Gesetz?

Es müssen ein paar Formulierungen an aktuelle Rechtsprechung angepasst werden. Aber der Einsatz von Sprengstoff gegen Menschen oder das Abhören von Messenger-Diensten und Onlinedurchsuchungen sind für mich indiskutabel.

Laufen Sie damit nicht Gefahr, Ihre eigene Wählerschaft, die ein großes Sicherheitsbedürfnis zu haben scheint und empfänglich für die Argumente des Innenministers sein könnte, zu verprellen?

Man kann sich nicht immer von Gefühlen leiten lassen. Wir stärken die Zivilgesellschaft nicht, indem wir die Schleierfahndung ausweiten. Diese Form der Fahndung gibt es in einem 30-Kilometer-Streifen vor der polnischen Grenze. Das muss man nicht bis ins Havelland ausdehnen. Zumal Berlin die Schleierfahndung sogar abgeschafft hat. Und im Übrigen liegt mir das Thema der öffentlichen Sicherheit durchaus am Herzen. Das sieht man am deutlichsten daran, dass ich gemeinsam mit dem Innenminister den Haushalt des Innenministeriums im Entwurf für 2019/20 um rund 20 Millionen Euro aufgestockt habe – pro Jahr. Das bedeutet mehr Geld für IT und Investitionen in die Ausrüstung der Polizei.

Die Art und Weise, wie SPD und Linke zurzeit über einen unabgestimmten Gesetzentwurf diskutieren, erweckt den Eindruck, dass sich die Gemeinsamkeiten im Regierungslager ein Jahr vor der nächsten Wahl erschöpft haben.

Das ist nur ein Einzelbeispiel und nicht symptomatisch. Wir arbeiten bis auf diese grobe politische Unsportlichkeit, die wir in der Koalition noch einmal zu bewerten haben, gut zusammen. Wir werden uns auch auf ein Polizeigesetz einigen – aber intern und nicht mit dem vom Innenminister einseitig vorgeschlagenen Inhalt.

Mit der Debatte um den Ausbau des Verfassungsschutzes steht der nächste Streit ins Haus. Im Haushaltsentwurf ist noch kein Geld für neue Stellen zu finden, die SPD fordert aber genau das.

Es gibt Absprachen innerhalb der Koalition, dass wir erste Erkenntnisse des NSU-Untersuchungsausschusses und die Änderung des Verfassungsschutzgesetzes abwarten und dann über die sächliche und personelle Ausgestaltung des Verfassungsschutzes reden. So ist das vereinbarte Verfahren; und es wird auch nicht besser, wenn man immer wieder durch die Hintertür versucht, Vorfestlegungen zu treffen.

Haben Sie ein schlechtes Verhältnis zu Innenminister Schröter?

Nein.

Die Öffentlichkeit erschüttert zurzeit ein Skandal um Medikamentendiebstahl und den Handel damit. Von der Linken war bislang wenig zu hören. Ist das eine Art der Distanzierung von Ihrer Ministerin, Diana Golze?

Nein. Wir haben es mit einem bizarren, widerlichen Betrug zu tun. Es ist keine einfache Situation für alle Beteiligten. Diana Golze hat die massive Unterstützung der Partei bei der Aufklärung der Hintergründe. Es muss geklärt werden, wie es dazu kommen konnte und wieso die Hausleitung im Sozialministerium nicht in Kenntnis gesetzt wurde. Ich werde Diana Golze auch als Finanzminister dabei unterstützen, Vorkehrungen zu treffen, dass sich so etwas nicht wiederholen kann.

Ist Diana Golze, die jetzt mit diesem Rucksack beladen ist, noch die richtige Spitzenkandidatin im Landtagswahlkampf?

In Krisenzeiten merkt man, ob jemand Führungsstärke hat. Sie agiert sehr konsequent und führungsstark. Wie sich die Linke aufstellt, wird nicht öffentlich, sondern in den Gremien der Partei beraten. Dazu ist noch Zeit bis Anfang kommenden Jahres. Ich persönlich traue ihr zu, die Spitzenkandidatur zu schultern.