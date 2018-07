Malwettbewerb von Mary Lou: Wo verbringt ihr am liebsten eure Zeit?

Judith Ziehm-Degner

Oberhavel Kennt ihr das auch? Da gibt es im Park beim Spielplatz eine bestimmte Ecke mit ganz vielen Büschen. Dort lässt es sich herrlich verstecken oder mit Decken eine „Wohnung“ einrichten. Oder bei Oma im Esszimmer, der große Tisch: Mit den vielen Decken, die Oma im Schrank hat, und ein paar Wäscheklammern lässt er sich blitzschnell in eine super Bude verwandeln.

Bestimmt habt ihr auch einen Lieblingsort. Das kann eine Fantasiewelt sein, ein Land eurer Träume oder auch euer kuscheliges Bett, die randvolle Badewanne, das Baumhaus oder die Skaterbahn, die große Bibliothek mit vielen spannenden Büchern, der Jugendclub mit euren Freunden, ein besonders schöner Spielplatz oder einfach nur OmasFernsehsessel. Malt euren Lieblingsort für Mary Lou!

Das Bild sollte möglichst in Größe DIN A4 sein. Vergesst auf keinen Fall, auf der Rückseite euren Vor- und Nachnamen sowie euer Alter und euren Wohnort zu notieren. Bitte schreibt mir auch in einigen Worten dazu, was genau ihr gemalt habt. Und dann ab die Post: Sendet das Bild bis zum Donnerstag, 23. August 2018, an eine der unten aufgeführten Adressen oder per E-Mail an lokales@oranienburger-generalanzeiger.de. Sonnig Grüße!

Eure Mary Lou

Oranienburger

Generalanzeiger

Lehnitzstraße 13

16515 Oranienburg

Gransee-Zeitung

Rudolf-Breitscheid-Straße 67

16775 Gransee