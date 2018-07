Erweiterung und Leuchtenbau auf dem Parkplatz

Kleine Erweiterung: Am bisherigen Parkplatz an der Schwanebecker Schule wird eine Ersatzfläche planiert. © Foto: Andrea Linne

Andrea Linne

Schwanebeck (MOZ) Die Forderung, endlich den Parkplatz am Schulcampus in Schwanebeck zu sanieren, zu erweitern und mit einer ordentlichen Beleuchtung auszustatten, ist nicht ganz neu. Immer wieder scheiterten die Vorschläge und Anträge im Gemeinderat am aktuellen Stand der Verhandlungen mit dem Landkreis Barnim. Dieser ist Schulträger der Oberschule mit Grundschule.

Nun rückten aber während der Ferien kleine und große Bagger an, die doch auf einen Ausbau der Abstellflächen, die sogar in den Ferien gut ausgelastet sind, hindeuten. Doch weit gefehlt. Wie Fachdienstleiterin Anke Wendland, zuständig für Verkehrsflächen in der Gemeinde Panketal, zuletzt sagte, sind das nur wenige Arbeiten, die aktuell sinnvoll erscheinen. So werden Kabelschächte für die Beleuchtung auf dem Parkplatz gegraben. Auf einem angrenzenden Feld entsteht eine Teilerweiterung, die gerade planiert und verdichtet wird.

Wirklich Sinn mache der Ausbau erst, so die Fachdienstleiterin, wenn auch die Sanierung der 2005 stillgelegten Abfallhalde an der Zepernicker Straße abgeschlossen sei. Die werde aktuell von der Berliner Stadtreinigung für 2020 anvisiert. Zuletzt konnten sich Besucher im Frühjahr von den Arbeiten überzeugen. Noch rollen minütlich Schwerlaster, die Material herankarren, das in die Abdeck- und Profilierungsschichten eingebaut wird. Die Kippe soll Regenfällen standhalten und wird unter Sand und verschweißten Kunststoffbahnen verborgen. „Es macht keinen Sinn, die Straße auszubauen, solange hier noch saniert wird“, sagte Wendland. Daher werde die fachgerechte grundhafte Anlage größerer Parkflächen in diese Maßnahme mit einzuordnen sein.

Gespräche mit dem Landkreis hierzu würden noch weiterhin stattfinden und seien nicht abgeschlossen. Schließlich geht es auch um die Finanzierung der Anlage. In die Betrachtungen einfließen muss auch die angestrebte Nutzung eines Gewerbegrundstückes durch die Kreiswerke Barnim, die einen Wertstoffhof und eine Aktenvernichtungsanlage errichten wollen. Auch hier sind viele Transporte mit Lkw, aber auch Anlieferungen durch Bewohner aus dem Süden des Barnims, einzuplanen. Die Wertstoffe dürften dann Richtung Autobahn und Dreieck Schwanebeck wohl über die Zepernicker Straße rollen, um später zur Entsorgung gebracht zu werden.