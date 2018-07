Kaninchenschau mit Streichelzoo

Frank Groneberg

Ort (MOZ) Am Wochenende findet in Ziltendorf die 27. Kreisjungtierschau Rassekaninchen des Landkreises Oder-Spree statt. 204 Kaninchen werden ausgestellt. Zum Rahmenprogramm gehören ein Streichelzoo und eine Tombola.

Sie sind pechschwarz, haben nach oben runde Ohren und ein seiden glänzendes Fell, das sich in sanfte Wellen verwandelt, wenn man mit der Hand hindurchfährt – die Kaninchen, die Klaus Koy für die Bewertung durch die Preisrichter angemeldet hat. Mit zwölf Jungtieren der Rasse Alaska nimmt der Ziltendorfer Züchter an diesem Wochenende an der Kreisjungtierschau Rassekaninchen des Landkreises Oder-Spree teil. Weit tragen muss er seine Tiere dorthin nicht, denn die Kaninchenschau findet nahe seinem Wohnhaus statt – in der Turnhalle der Grundschule in Ziltendorf.

Zum 27. Mal wird die Leistungsschau im Landkreis Oder-Spree durchgeführt, und zum vierten Mal ist der Kleintierzuchtverein „Oder­strand“ aus Ziltendorf Ausrichter der Schau. Warum? „Weil wir hier sehr gute Bedingungen haben“, sagt Klaus Koy, selbst Vorstandsmitglied im Ziltendorfer Verein. „Da wir die Turnhalle der Grundschule nutzen können, haben wir viel Platz für die Käfige, viel mehr Platz als anderswo. Das Amt Brieskow-Finkenheerd stellt uns die Turnhalle zur Verfügung, die Gemeinde und die Grundschule unterstützen uns auch sehr.“ Bis vor vier Jahren habe die erste Bewertungsschau für Jungtiere im Jahr anderswo stattgefunden, in den Winterferien. Seitdem ist die Ziltendorfer Turnhalle neuer Dauer-Ausrichtungsort.

Und viel Platz wird auch benötigt, denn: Die 31 Aussteller aus dem Landkreis Oder-Spree, die ihre Jungkaninchen angemeldet haben, bringen insgesamt 204 Tiere nach Ziltendorf mit. Und für diese Tiere müssen 204 Käfige so aufgestellt werden, dass den Besuchern immer noch genügend Abstand bleibt, die Kaninchen – insgesamt 29 Rassen werden vertreten sein – ausgiebig in Augenschein nehmen zu können. Die Käfige kommen natürlich nicht alle aus Ziltendorf, „so viele hat unser Verein gar nicht“, sagt Klaus Koy. Ein befreundeter Verein aus Friedland stelle den Großteil der Boxen zur Verfügung. Unter Kleintierzüchtern hilft man sich eben.

Apropos Hilfe. Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Helfer würde so eine Jungtierschau nicht durchgeführt werden können. Drei, vier Monate dauert allein die Vorbereitung. „Unser ganzer Verein macht mit“, erzählt Klaus Koy, „auch die Partner der Mitglieder und zum Teil auch deren Kinder.“ Dazu kämen etliche zusätzliche Helfer, die die Käfige abholen, aufbauen und dann auch wieder abbauen.

Drei Preisrichter haben am Freitagvormittag die Mammutaufgabe zu erfüllen, alle 204 Tiere zu bewerten. Die Ergebnisse werden den Besuchern dann am Sonnabend und Sonntag präsentiert – auf Schildern an den Käfigen der Preisträger. Die Besucher können sich aber nicht nur Tiere ansehen. Auf die Kinder wartet zum Beispiel ein Streichelzoo mit normal großen Hauskaninchen und mit niedlichen Zwergkaninchen. Bei einer Tombola gibt es gut 300 Gewinne – darunter zwei küchenfertig geschlachtete Kaninchen. Und dafür, dass niemand hungern oder dursten muss, sorgt Burghard Böttcher vom Getränkemarkt in Ziltendorf – ebenfalls ein Mitglied des Gastgebervereins.

„Für uns Kaninchenzüchter ist die Jungtierschau die erste Gelegenheit im Jahr, unsere Tiere beurteilen lassen zu können und zu erfahren: Wie ist die Zuchtqualität unserer Tiere?“, erläutert Klaus Koy. „Und wir freuen uns auf viele interessierte Besucher.“ Die Pokale und Preise für die prämierten Tiere – darunter auch ein Preis des Amtsdirektors des Amtes Brieskow-Finkenheerd – werden übrigens am Sonntag um 14 Uhr an die jeweiligen Züchter übergeben.

27. Kreisjungtierschau Rassekaninchen des Landkreises Oder-Spree, Turnhalle der Grundschule Ziltendorf, Klosterweg, Sonnabend 10-18 Uhr, Sonntag 10-14 Uhr, Eintritt 2 Euro, Rentner und Kinder 1 Euro