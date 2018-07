Fahrkartenautomat in Flammen aufgegangen – Zeugen gesucht

Tilman Trebs

Neuruppin (MOZ) Ein Fahrkartenautomat ist in der Nacht zu Mittwoch am Bahnhof-West in Neuruppin in Flammen aufgegangen.

Wie Polizeisprecherin Dörte Röhrs am Morgen berichtete, hatte der Automat kurz nach Mitternacht selbst Alarm geschlagen. Herbei geeilte Polizisten versuchten zunächst, den Brand mit einem Handfeuerlöscher zu bekämpfen. Allerdings hatte sich das Feuer schon in das Innere des Gerätes ausgebreitet, weshalb die Feuerwehr gerufen wurde, die den Automaten aufbrach.

Nach ersten Angaben der Ermittler hatten Unbekannte eine brennbare Flüssigkeit in den Fahrkartenschacht gelegt gelegt. Ob es sich um Vandalismus handelt oder Geld aus dem Automaten gestohlen werden sollte, ist noch unklar.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die gegen Mitternacht verdächtige Personen am Bahnhof West gesehen haben. Hinweise nimmt die Polizei unter 03391 3540 entgegen.