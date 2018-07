Tilman Trebs

Oranienburg (MOZ) Zwei Hakenkreuze haben Unbekannte zwischen Freitag und Dienstag an das Büro der Linken an der Bernauer Straße in Oranienburg geschmiert.

Nach Angaben der Polizei wurden die Nazi-Schmierereien auf ein Messingschild aufgetragen und inzwischen entfernt. Es wurde eine Anzeige wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen. Die Urheber sind unbekannt.

In dem Gebäude haben der Kreisverband der Linken seine Geschäftsstelle sowie die Landtagsabgeordnete Gerrit Große und die Bundestagsabgeordnete Anke Domscheit-Berg ihre Wahlkreisbüros.