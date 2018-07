Dauersommer mit Schattenseite

Julia Lehmann

Brodowin (MOZ) Wenn der Regen ausbleibt, bekommen zuallererst die Landwirte ein Problem. Ernteausfälle sind bereits sicher. Zudem wird die Versorgung der Tiere wie Kühen schwierig. Von Notschlachtungen ist zuweilen in den Medien die Rede. Auf den Höfen der Region noch kein Thema.

Der Dauersommer hat seine Schattenseiten. Die Wasserversorgung wird zum größten Problem. Wo der Regen fehlt, hinterlässt er staubtrockene Böden und mickrige Ernten. Viele Landwirte mussten noternten. Viehwirte laufen zudem Gefahr, ihre Tiere nicht mehr ausreichend versorgen zu können. In Sachsen-Anhalt musste ein konventioneller Viehbetrieb 90 Milchkühe notschlachten. Für Demeterhöfe, die auf zertifiziertes Futter angewiesen sind, kann Futterknappheit eine Herausforderung werden.

Franziska Rutscher vom Ökodorf Brodowin scheint nicht überrascht über die Anfrage. Sie kann aber beruhigen. „Wir haben Glück.“ Im vergangenen Jahr konnte der Demeterhof ein ganzes Futtersilo zusätzlich anlegen. „Das rettet uns gerade“, sagt Franziska Rutscher. Für die 220 Milchkühe und deren Nachzucht, 300 Milchziegen sowie 1600 Hühner existiert also weitreichend Vorrat.

Als Demeterbetrieb muss das Tierfutter zu 100 Prozent Bio-Qualität haben. Bei Wiederkäuern muss der Demeter-Anteil 80 Prozent betragen. Mindestens 50 Prozent muss zudem vom eigenen Hof stammen. In einer Mangelsituation ist zusätzliches Futter nicht leicht zu bekommen.

Noch ist bundesweit aber genügend Futter in Demeter-Qualität vorhanden, sagt Antje Kölling vom Verband Demeter. Die Ernte erfolge in den meisten Fällen erst noch. Der Verein fungiert derzeit als Futterbörse, versucht unter den Landwirten zu vermitteln, wenn es zu Engpässen kommt. In existenziellen Notsituationen durch Futtermittelverluste können Demeter-Bauern laut einer EU-Verordnung bei der entsprechenden Behörde für ökologischen Landbau eine Ausnahmegenehmigung beantragen, die ihnen die Verwendung von nicht-ökologischem Futter gestattet. Bisher wurden noch keine Ausnahmen erteilt.

Das möchte Peter Krentz, Geschäftsführer des Ökodorfs, für seinen Hof auch nicht. Stattdessen denke man darüber nach, Kooperationsbetriebe mit Futter zu unterstützen. Wetterkapriolen ist man als Landwirt gewohnt, sagt Krentz.

Der Betrieb ist eh stets darum bemüht, ein Polster zu erwirtschaften. Mit seiner Reserve komme der Hof noch gut eineinhalb Jahre aus, so Krentz. Vorausgesetzt, der letzte von drei Futterschnitten, der im September erfolgt, wirft ausreichend ab, um Heu und Stroh herzustellen.

Für die Versorgung des Viehs bestellt der Hof gut 400 Hektar Grundfutter, bestehend aus Klee, Luzernengräsern und Heu, im Jahr. Hinzu kommen 60 Hektar Mais als Energielieferant, und 300 Hektar Sommergerste als Kraftfutter. Silage und Heu stellt der Hof selbst her.

Die anhaltende Trockenheit habe dazu geführt, dass Klee- und Luzernenstandorte zum Teil dauerhaft verbrannt sind, berichtet Peter Krentz. Wie es um seine Getreideernte steht, vermag der Landwirt noch nicht zu sagen. Er wird erst in den kommenden zehn Tagen ernten. „Das ist so früh wie noch nie“, sagt er. Gleiches gilt für den Dinkel. Normalerweise werde dieser Anfang August von den Feldern genommen. In diesem Jahr ist dieser sogar schon eingefahren. Weit früher als üblich.

Zu Notschlachtungen kam es bei Rainer Dickmann, Chef der Schorfheider Agrar GmbH (SAG), bislang nicht. Da er seine etwa 2000 Mutterkühe vollständig aus der eigenen Ernte versorgt, könne er zum jetzigen Zeitpunkt keine Prognosen treffen. „Wir befinden uns mitten in der Ernte“, so Dickmann. Ausschließen kann auch Horst Meyer von der Agrar GmbH Lichterfelde-Golzow Notschlachtungen nicht. Auch er verfügt zwar über einen Futtervorrat. Sollte es zu Engpässen kommen, muss auch er darüber nachdenken, den Bestand seiner 400 Milch- und 200 Mutterkühe zu verringern.